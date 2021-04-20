Регионы разработали планы популяризации ИТ-специальностей

Более 40 регионов разработали информационные программы, которые позволят школьникам узнать о получении высшего образования по ИТ-специальностям и работе в ведущих ИТ-компаниях, сообщило Минцифры. Цель программ — привлечь внимание молодежи к перспективным профессиям и заинтересовать новыми ИТ-специальностями.

Подготовка ИТ-кадров и повышение квалификации специалистов — один из приоритетов национальной программы «Цифровая экономика».

«Будущие специалисты и лидеры России сегодня учатся в школе. Им только предстоит выбрать свою профессию. Школьники должны понимать, что изучение физико-математических дисциплин может стать основой для престижной и высокооплачиваемой работы, востребованной во всем мире. Задача государства – подготовить ИТ-специалистов международного уровня и создать условия комфортной жизни в России, чтобы не допустить оттока кадров. Это задача не только "Цифровой экономики", но и других национальных проектов, которые правительство реализует для достижения национальных целей к 2030 году», – сообщил заместитель председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко.

Ранее Минцифры России утвердило типовую форму популяризации ИТ-специальностей, которая послужила прототипом кадровых программ российских субъектов на 2021–2022 годы.

«Разработкой типовой программы популяризации ИТ-специальностей занимались три федеральных министерства: Минцифры, Минобрнауки и Минпросвещения. При подготовке документа мы предложили регионам рассказать о существующей потребности бизнеса в ИТ-кадрах и о тех возможностях, которые предлагают ведущие компании своим сотрудникам. Мы прогнозируем кадровую потребность в долгосрочной перспективе, поскольку осознаем личную ответственность перед абитуриентами за их сегодняшний выбор. Важно, чтобы выбранные профессии были востребованы на рынке и через 10–15 лет», — сообщил замглавы Минцифры России Евгений Кисляков.

Информационная кампания ориентирована на старшеклассников и их родителей, которые помогают абитуриентам выбрать будущую профессию. Особое внимание региональные власти будут уделять выпускникам средней школы, которые выбрали математику и информатику в качестве выпускного экзамена. Выпускники получат информацию о бюджетных программах бакалавриата, специалитета и среднего профессионального образования.

«Руководство региона заинтересовано в том, чтобы абитуриенты знали обо всех доступных ИТ-программах и могли выбрать самые подходящие факультеты. В рамках кампании мы запланировали экскурсии в университеты и ИТ-компании. У старшеклассников появится возможность пообщаться с представителями интересующей профессии и узнать о специфике работы. Такое погружение поможет абитуриентам сориентироваться в многообразии специальностей и выбрать наиболее подходящее направление», — сообщил первый заместитель губернатора Белгородской области — начальник департамента цифрового развития Белгородской области Евгений Мирошников.

Предполагается, что руководители цифровой трансформации регионов будут принимать активное участие в проведении информационной кампании. Это позволит им лучше ориентироваться в запросах ИТ-отрасли и возможностях образовательных учреждений.

В рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» в 2024 году количество бюджетных мест в вузах по ИТ-специальностям увеличится более чем в два раза и достигнет 120 тысяч мест в год. Это позволит большему количеству молодых людей получить востребованную специальность.