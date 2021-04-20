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НИИ «Масштаб» концерна «Автоматика» стал членом АРПП «Отечественный софт»

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

АО «НИИ «Масштаб», входящее в концерн «Автоматика» госкорпорации Ростех, объявляет о вхождении в состав Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт». Ассоциация создана с целью консолидации игроков рынка для совместной работы над ключевыми вопросами развития ИТ-отрасли. Вступление НИИ «Масштаб» в «Отечественный софт» позволит расширить возможности продвижения продуктов компании, в частности, экосистемы VeiL, межсетевых экранов «Кронос» и систем видеоконференцсвязи производства на российском рынке.

Члены Ассоциации смогут одними из первых оценить возможности платформы виртуализации рабочих столов VeiL VDI версии 3.0, позволяющей создавать рабочие столы пользователей в виртуальных машинах, размещенных на выделенных серверах, а не на персональных компьютерах.

Платформа VeiL VDI входит в единую продуктовую экосистему VeiL, включающую в себя брокер подключений VeiL Broker, гипервизор KVM и платформу виртуализации ЕСР VeiL для централизованного управления виртуальной инфраструктурой. Высокая степень интеграции продуктов экосистемы VeiL обеспечивает высокие показатели быстродействия, масштабируемости и отказоустойчивости.

Новая версия платформы позволит запускать несколько копий VeiL Broker, обеспечивать автоматическое восстановление и балансировку виртуальных рабочих столов в пуле ресурсов. Также, «Масштабом» предусмотрена возможность поставки готовых аппаратных «тонких клиентов» VeiL Connect E на базе процессоров «Эльбрус» и «Байкал-Т».

«Вступление в «Отечественный софт» – это хорошая возможность для НИИ «Масштаб» участвовать в процессах, происходящих в отрасли, обсуждать с партнерами и единомышленниками проблемы и перспективы ее развития, а также участвовать в выработке стратегий и конкретных предложений для удовлетворения потребностей рынка», - комментирует генеральный директор АО «НИИ «Масштаб» Павел Смирнов.



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