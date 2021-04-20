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Более 50 онлайн-мероприятий пройдет в рамках акции «Библионочь-2021»

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

Посмотреть театральные читки и узнать, как космонавты готовятся к полетам, можно будет во время акции «Библионочь-2021». Она пройдет в столице в 10 раз. В этом году ее проведут онлайн. Присоединиться к мероприятиям можно будет в ночь с 24 на 25 апреля, участие бесплатное.

Как рассказала заместитель Мэра Москвы Наталья Сергунина, акция посвящена 60-летию первого полета человека в космос и Году науки и технологий в России, ее тема — «Через книги к звездам».

«В предстоящей “Библионочи” примут участие библиотеки, культурные центры, музеи. Вместе культурные площадки Москвы проведут больше 50 онлайн-мероприятий. Трансляции основной программы начнутся 24 апреля в 18 часов и продлятся до четырех часов утра следующего дня. Традиционно готовится и специальная детская программа “Библиосумерки”, она стартует пораньше — в 16 часов», — сообщила Наталья Сергунина.

Участников ждут встречи с писателями и космонавтами, мастер-классы и видеоподкасты. Большая часть мероприятий пройдет в прямом эфире.

Для акции подготовили пять центральных онлайн-площадок, каждая из которых представит свою программу. Для детей и их родителей будет работать площадка «Библиосумерки». На канале «ПРОчтение и не только» зрители увидят интервью с современными российскими писателями. Любителей видеоподкастов ждут на площадке «Соседний стеллаж», а тех, кто интересуется наукой и космосом, приглашают на канал «Просто космос» Театральные читки и встречи с писателями пройдут на площадке «Диалоги о прошлом и будущем».

Детская программа на канале «Библиосумерки» начнется в 16:00 и продлится до 22:00. Трансляции пройдут из студии в Центральной городской детской библиотеке имени А.П. Гайдара. Программа откроется презентацией книги с эффектом дополненной реальности «Игорь Курчатов. Секрет Бороды». Такие издания нужно «читать» при помощи специального мобильного приложения, поддерживающего AR-технологии. Необходимо навести на иллюстрацию в книге камеру смартфона — и на экране читатель получит дополнительную аудио- и видеоинформацию. Благодаря дополненной реальности сложные энциклопедические факты можно подать увлекательно и наглядно. Книгу о гениальном физике и основоположнике атомной отрасли представят ее авторы Наталья Акулова и Ирина Разумовская.

В 20:00 всех желающих пригласят на творческую встречу с писателем Олегом Роем. Он презентует специально написанное для «Библиосумерек» произведение — «Сказку о том, как звезда потерялась». А прочитает его вслух актер театра и кино заслуженный артист России Михаил Богдасаров. Также дети смогут посмотреть советские мультфильмы «Зебра в клеточку», «Чуч-Мяуч», «Оранжевая корова», «Простоквашино» и «Приключения Пети и Волка», которые предоставила киностудия «Союзмультфильм».

На онлайн-площадке «ПРОчтение и не только» в 18:00 начнется встреча с писателем, журналистом, литературным критиком Львом Данилкиным. Он посвятит выступление своей книге «Пассажир с детьми. Юрий Гагарин до и после 27 марта 1968 года», в ней речь идет о жизни и профессиональном пути первого космонавта. Зрители смогут задать автору вопросы через комментарии на сайте акции. В 20:00 можно будет присоединиться к творческой встрече с писательницей, автором романов «Зулейха открывает глаза» и «Дети мои» Гузелью Яхиной. Она представит вышедшую в этом году книгу «Эшелон на Самарканд», расскажет о любимых авторах и произведениях и ответит на вопросы зрителей. Прямые трансляции будут вести из студии в библиотеке искусств имени А.П. Боголюбова.

На канале «Просто космос» в 18:00 Герой Советского Союза космонавт Александр Лавейкин представит свою книгу «В небе и над Землей». В ней автор в деталях рассказывает о подготовке к работе на борту орбитальной станции «Мир» и своем пребывании там. А в 20:00 пройдет презентация книги-альбома «Гагарин — первый». Там собраны архивные фотографии, грамоты, медали, а также автографы космонавта. Трансляция пройдет из Музея космонавтики.

Трансляции мероприятий канала «Диалоги о прошлом и будущем» пройдут из «Библиотеки издательств» в парке «Зарядье». Начнутся они в 18:00 с читок произведений о космосе в исполнении актеров театра «Практика». В 20:00 соавтор книги «Пиши, сокращай» Людмила Сарычева расскажет, как любовь к своему делу может привести к созданию бестселлера. В 22:00 переводчик с итальянского и английского языков, редактор, литературный и музыкальный критик Михаил Визель поговорит о своей работе и поделится мнением о будущем прозы.

Библиотеки юга Москвы организовали онлайн-канал видеоподкастов «Соседний стеллаж». Трансляции проведут из студии в библиотеке № 161. Например, в 18:00 состоится презентация онлайн-портала для родителей «Разночтение», где сотрудники библиотек и психолог дают рекомендации по подбору книг по теме, которая интересует ребенка.

Впервые акция «Библионочь» состоялась в 2012 году, с тех пор она проводится ежегодно. Библиотеки до позднего вечера ждут гостей, которые приходят обсудить любимые книги, принять участие в литературных конкурсах, экскурсиях, послушать увлекательные лекции и встретиться с интересными людьми. В 2020 году в Москве акция впервые прошла в онлайн-формате. На онлайн-ресурсах библиотек транслировались лекции, читки, обучающие мастер-классы, спектакли и многое другое. Тема акции «Опаленные страницы» была посвящена 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

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