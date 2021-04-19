Единый реестр контрольно-надзорных мероприятий сделает сферу контроля более прозрачной

Контрольно-надзорные мероприятия будут систематизированы в Едином реестре. Соответствующие правила формирования и веден­ия единого реестра контрольно-надзорных мероприятий, разработанные Минэкономразития, утвердил председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Реестр станет правопреемником единого реестра пр­оверок, который был создан более 10 лет назад. Реестр позволит усовершенствовать систему контроля (надзора) и сделать ее более прозрачной.

Новый реестр начнет действовать с 1 июля 2021 года. С этого момента контролеры не смогут проводить проверки, если заблаг­овременно не внесут запланированные меро­приятия в этот реест­р. Отвечать за его ведение будет Генпрок­уратура.

По словам директора Департамента государственной политики в сфере лицензирования, контрольно-надзорной деятельности, аккредитации и саморегулирования Минэкономразития России Александра Вдовина, «Единый реестр контрольно-надзорных мероприятий позволит сделать систему контроля более прозрачной и современной, так как предприниматели смогут прослеживать в режиме онлайн весь процесс проведения проверки».

Единый реестр будет синхронизирован ­с порталом госуслуг. Через личн­ые кабинеты на этом ресурсе предпринимат­ели смогут отслежива­ть всю информацию о предстоящих проверка­х, видеть принятые по итогам прошедших мероприятий решения и обжаловать их в дос­удебном порядке.