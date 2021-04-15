«Швабе» показывает высокоинтеллектуальную пропускную систему на Securika Moscow 2021

Холдинг «Швабе» госкорпорации Ростех представляет посетителям крупнейшей в России выставки технических средств охраны высокоинтеллектуальную контрольно-пропускную систему «Зоркий» с функциями распознавания лиц и самостоятельного принятия решений контролирует потоки людей на проходных школ, предприятий и госучреждений.

Интеллектуальное оборудование для контроля и пропуска людей на проходных создано на основе тепловизоров, разработанных «Швабе» в рамках борьбы с коронавирусом. В составе новинки тепловизор, абсолютно черное тело для калибровки изображения и рабочее место со специальным программным обеспечением предиктивной видеоаналитики. Комплекс может интегрироваться с системой контроля и управления доступом (СКУД) объекта и оснащен полноформатным экраном для анализа и визуализации поступающей информации.

Система называется «Зоркий» – под этим брендом с 1948 по 1960 год на Красногорском заводе им. С. А. Зверева выпускалось семейство малоформатных дальномерных фотоаппаратов. Название отражает задачи и функционал устройства. Выпуск комплекса будет осуществлять это же предприятие в Красногорске.

Это универсальный инструмент для повышения безопасности, особенно в организациях с большим количеством людей – за счет высокой дальности действия. При условии, что сотрудники занесены в специальную базу, еще до прикладывания пропуска человека к считывателю комплекс будет принимать решения, запускать и выпускать человека или нет, идентифицировать его личность по таким параметрам, как пол и возраст, распознавать, скрыто ли его лицо за солнцезащитными очками или защитной маской, записывать видео и не только.

При этом человеческий фактор в работе сведен к минимуму – свою деятельность система может осуществлять самостоятельно, оповещая оператора или другое ответственное лицо в случае необходимости.

«История “Зоркого” началась еще в марте прошлого года, когда Россия столкнулась с эпидемией коронавируса и с вопросом о том, как этой угрозе противостоять. Холдинг “Швабе” в сжатые сроки аккумулировал весь научно-технический потенциал и производственные мощности, и в рамках правительственного распоряжения от 21.03.2020 года № 708-р начал работу по созданию и поставкам спецоборудования – бесконтактных ИК-термометров, установок обеззараживания воздуха и тепловизионных комплексов для выявления людей с высокой температурой в потоке. После успешного выполнения правительственной задачи наши специалисты пришли к выводу, что функционал тепловизоров может быть расширен и выведен за рамки пандемии», – рассказал первый заместитель генерального директора «Швабе» – директор по производству и промышленной политике Вадим Калюгин.