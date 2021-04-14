«Росэлектроника» представила новые электронные компоненты для космоса и систем связи

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» представил новые электронные компоненты для гражданской электроники и техники специального назначения, в том числе для перспективных космических аппаратов и систем связи.

Томский НИИ полупроводниковых приборов впервые представил керамические корпуса типа СLCC (Ceramic Leadless Chip Carrier, керамический безвыводной кристаллоноситель). Новая продукция уже применяется в составе приемо-передающих устройств для перспективных космических аппаратов. Изделия являются эффективной альтернативой SMD-корпусам (Surface Mounted Device, прибор, монтируемый на поверхность). Преимуществом корпусов СLCC является возможность работы в широком частотном диапазоне, малый габаритный размер и пригодность для автоматического поверхностного монтажа. Корпуса создаются по технологии низкотемпературной совместно обжигаемой керамики (Low Temperature Co-Fired Ceramic, LTCC), которая обеспечивает более высокие электрические характеристики и теплопроводность, механическую защиту монолитных интегральных схем и герметичность модулей, высокую надежность и отказоустойчивость.

Рязанский завод металлокерамических приборов впервые представил новые герметизированные контакты (герконы) в пластиковых корпусах. Устройства широко применяются в производстве техники гражданского и специального назначения для замыкания и размыкания электрической цепи. Герконы в корпусах из пластика сегодня пользуются спросом у производителей техники, поскольку адаптированы для использования на современных автоматизированных линиях поверхностного монтажа плат. Предприятие планирует наладить серийный выпуск новых изделий до конца 2021 г.

Также представлены серийные образцы новых типов вакуумных выключателей и переключателей, выпущенные пензенским Научно-исследовательским институтом электронно-механических приборов. Устройства применяются в составе радиолокационных станций и радиопередающий устройств. Кроме того, НИИЭМП представил новые подстроечные резисторы и самовосстанавливающиеся предохранители для техники спецназначения, изготовленные по заказу Минпромторга России.

«Производители техники, совершенствуя свою продукцию, повышают требования к характеристикам электронных компонентов. Спросом пользуется перспективная ЭКБ, созданная в соответствии с актуальными техническими тенденциями. Предприятия «Росэлектроники» ведут постоянную работу по созданию новых изделий, которые в полной мере отвечают требованиям современного рынка», – отметили в холдинге.