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В труднодоступных районах Ямала стартовала Всероссийская перепись населения

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

В апреле на территории Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) стартовал первый этап Всероссийской переписи населения. Работа началась с удаленных и труднодоступных территорий в Приуральском, Пуровском, Тазовском, Шурышкарском и Ямальском районах арктического региона. За месяц переписчики побывают в 52 населенных пунктах, добраться до которых можно только на специализированном вездеходном транспорте. В 2021 году перепись впервые пройдет в цифровом формате с использованием отечественного оборудования и технологий, предоставленных компанией «Ростелеком».

«Всероссийская перепись населения 2021 года презентует новый формат сбора первичных данных — цифровой. Основной этап работы с жителями состоится осенью, а вот на удаленных и труднодоступных территориях перепись традиционно начинается на несколько месяцев раньше. Уже в апреле переписчики побывают в полусотне сел Приуральского, Пуровского, Тазовского, Шурышкарского и Ямальского районов, в августе — в семи населенных пунктах Красноселькупского и Шурышкарского районов, в сентябре перепись пройдет еще в шести близлежащих деревнях, а завершится процесс уже ближе к декабрю в Надымском районе. Там расположены три удаленных населенных пункта», — рассказал заместитель директора департамента экономики ЯНАО Александр Некрасов.

«Всероссийская перепись населения, по-прежнему, является единственным достоверным источником данных о важнейших социально-демографических показателях, включая, численность и состав населения, половозрастные характеристики, информацию о миграционных потоках и условиях жизни в частных домовладениях, а также многом другом. Это позволит планировать социальную политику государства и принимать взвешенные решения для улучшения жизни. Вся информация, собранная в ходе переписи, будет доступна в виде базы микроданных», — прокомментировал заместитель руководителя Росстата Павел Смелов.

Собирать первичные данные переписчики будут с помощью планшетных компьютеров. В территориальные органы госстатистики по всей России поставлены 360 тысяч цифровых устройств. Несколько сотен из них будут задействованы на Ямале. В соответствии с поручениями и решениями Президента и правительства страны в работе задействовано только российское оборудование и технологии. Все планшеты оснащены отечественной мобильной операционной системой (МОС) «Аврора», развитием которой занимается дочерняя компания «Ростелекома» — «Открытая мобильная платформа». Также в «Ростелекоме» развернута аттестованная инфраструктура для централизованного управления всеми планшетами с целью обеспечения информационной безопасности и сохранности собранных данных.

«Использование цифровых устройств со специализированным программным обеспечением позволит повысить качество работы переписчиков и значительно ускорить обработку полученной информации. Встроенные в систему механизмы проверки вводимых данных исключат ошибки и опечатки. И самое важное, что теперь полученные от населения сведения надежно защищены. На всех этапах проведения переписи обеспечена безопасность собранных цифровых данных, включая их деперсонализацию на начальном этапе. Сегодня на Ямале в сборе данных для переписи задействовано 74 планшета, 78 переписчиков, 4 контролера, столько же переводчиков и 11 проводников», — отметил директор Ямало-Ненецкого филиала «Ростелекома» Александр Оболтин.

Мобильное приложение для переписчика включает картографический сервис и помогает ориентироваться на местности, а также электронный переписной лист для внесения данных. Система позволяет контролировать количество переписанных в одной локации и отслеживать динамику всего процесса в онлайн-режиме.

В комплект с планшетом входит зарядное устройство, защитный чехол, стилус, две карты памяти и внешний аккумулятор, что обеспечит автономную работу в течение нескольких дней.

В 2019–2020 годах «Ростелеком» и Росстат занимались разработкой и внедрением Автоматизированной системы Всероссийской переписи населения, с помощью которой будут полностью цифровизированы все необходимые процессы: учет переписчиков, заключения договоров с ними, выдачу заданий, сбор и обработку данных, подведение итогов переписи. Это повысит эффективность контроля и оперативность сбора и обработки данных.

В дальнейшем большая часть компьютеров будет использоваться для реализации социальных задач в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

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