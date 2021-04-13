Более 20 цифровых решений выбраны по итогам «Цифровой прокачки» Челябинской области

Организация «Цифровая экономика» и Министерство информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области провели первую в регионе стратегическую сессию «Цифровая прокачка региона». Сессия посвящена вопросам цифровой трансформации пяти отраслей: «Городская среда», «Транспорт и логистика», «Здравоохранение», «Образование» и «Государственное управление».

В результате «цифровой прокачки» эксперты отобрали более 20 решений для дальнейшей проработки. В их числе: умные парковки, контроль работы общественного транспорта, оптимизация работы служб такси за счет сокращения числа нелегальных перевозчиков, умная диспансеризация, создание цифровой системы моделирования в здравоохранении (учет движения потока пациентов, карет скорой и других параметров), контроль подрядчиков в сфере ЖКХ, создание личного кабинета педагога и другие.

Выбранные решения по цифровизации сфер экономики Челябинской области способны повысить уровень жизни населения и улучшить работу органов власти. Проекты прошли оценку со стороны участников стратегической сессии, результаты принимал первый заместитель губернатора Челябинской области Виктор Мамин, назначенный в прошлом году ответственным за координирование работ по цифровой трансформации на уровне правительства региона.

«Мы всем проектам дали время на доработку, потому что невозможно за пять часов составить дорожную карту, сформулировать расчеты по ресурсному обеспечению. В течение недели по всем инициативам будет проведена такая работа, и дальше мы посмотрим на то, какие проекты и в какой очередности можно будет реализовывать в рамках текущих задач», - отметил Виктор Мамин.

Подводя итоги мероприятия директор по региональной политике организации «Цифровая экономика» Александр Зорин отметил, что на каждую задачу, которая стоит сегодня перед регионом, есть не одно, а несколько цифровых решений: «Уже проведена большая работа по созданию необходимой информационной инфраструктуры, по базовым направлениям развития цифровой экономики. Сейчас нужно сделать акцент на конкретных сервисах, которые будут полезны для жителей. Важно продолжать доверительный диалог между органами власти и цифровым бизнесом, с отраслью для того, чтобы улавливать их потребности, ставить их в приоритет и вместе с ними вырабатывать правильные решения. Успех будет зависеть от эффективности этого диалога».

Александр Зорин также подчеркнул, что к 1 сентября 2021 года по поручению Президента России Владимира Путина во всех субъектах страны, включая Челябинскую область, должны быть утверждены стратегии цифровой трансформации регионов. Инициативы, созданные на «Цифровой прокачке» и прошедшие отбор по итогам доработки, войдут в карту внедрения цифровых решений в регионе до 2030 года.