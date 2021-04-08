В России эмитировано более 100 млн кодов для маркировки парфюма

Центр поддержки перспективных технологий выдал производителям парфюмерии более 100 млн кодов для маркировки.

«Всего эмитировано более 100 млн кодов маркировки для парфюмерии, из которых 85,9 млн уже введены в оборот, вывели из оборота более 23,5 млн кодов. На сегодняшний день в информационной системе маркировки «Честный ЗНАК» уже зарегистрировались более 14 тыс. участников парфюмерной продукции, из которых более 43 являются производителями, 116 импортёров и 11,1 тыс.- компаниями розничного звена», - отмечает руководитель товарной группы «Парфюмерия» Центра развития перспективных технологий Кирилл Волков.

Обязательная маркировка парфюмерной продукции стартовала в России 1 октября 2020 года. На каждом товаре должен быть нанесен код в формате Data Matrix - это фактически цифровой двойник каждой упаковки. Данные передаются в систему «Честный знак», где движение товара отслеживается на всем пути – до покупателя.

По коду Data Matrix покупатель может проверить легальность товара – отсканировав его приложением «Честный знак». Кроме того, приложение показывает данные о производителе, стране производства, другие сведения. Все это обеспечивает покупателю гарантию безопасности и качества парфюмерной продукции.