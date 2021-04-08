Спецпроекты

В России эмитировано более 100 млн кодов для маркировки парфюма

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

Центр поддержки перспективных технологий выдал производителям парфюмерии более 100 млн кодов для маркировки.

«Всего эмитировано более 100 млн кодов маркировки для парфюмерии, из которых 85,9 млн уже введены в оборот, вывели из оборота более 23,5 млн кодов. На сегодняшний день в информационной системе маркировки «Честный ЗНАК» уже зарегистрировались более 14 тыс. участников парфюмерной продукции, из которых более 43 являются производителями, 116 импортёров и 11,1 тыс.- компаниями розничного звена», - отмечает руководитель товарной группы «Парфюмерия» Центра развития перспективных технологий Кирилл Волков.

Обязательная маркировка парфюмерной продукции стартовала в России 1 октября 2020 года. На каждом товаре должен быть нанесен код в формате Data Matrix - это фактически цифровой двойник каждой упаковки. Данные передаются в систему «Честный знак», где движение товара отслеживается на всем пути – до покупателя.

По коду Data Matrix покупатель может проверить легальность товара – отсканировав его приложением «Честный знак». Кроме того, приложение показывает данные о производителе, стране производства, другие сведения. Все это обеспечивает покупателю гарантию безопасности и качества парфюмерной продукции.

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