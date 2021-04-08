ОЭЗ «Технополис «Москва» представит вакансии высокотехнологичных компаний в МИЭТ

Компании особой экономической зоны «Технополис Москва» представят вакансии в сфере биомедицины, инженерии и телекоммуникаций.

«Выпускники МИЭТ - это качественный кадровый резерв для промышленных предприятий, работающих в ОЭЗ «Технополис «Москва». В этом году в связи с открытием новых производств на площадках в Алабушево и Печатники будет создано более 100 рабочих мест в организациях, близких по профилю специальностям, по которым готовит своих студентов МИЭТ. В числе этих компаний – разработчик промышленных роботов «Битроботикс», а также производитель печатных плат «Цифровые технологии безопасности» и создатель канатно-транспортных систем «Бартолет», - отметил генеральный директор столичной ОЭЗ Геннадий Дёгтев.

На встрече компании ОЭЗ «Технополис «Москва», подведомственной Департаменту инвестиционной и промышленной политики Москвы, расскажут о своих предприятиях и представят актуальные предложения на ярмарке вакансий.

МИЭТ, ведущий свою историю с 1965 года, является ВУЗом мирового уровня в области наукоемких технологий и лидером по подготовке кадров в сфере микро- и наноэлектроники, телекоммуникаций, информационных технологий, конструирования, дизайна, лингвистики, менеджмента и юриспруденции. Здесь учится более 4 500 студентов по 19 специальностям, среди преподавателей МИЭТ – свыше 300 кандидатов и докторов наук.

В состав особой экономической зоны столицы входит площадка МИЭТ, где действует Зеленоградский инновационно-технологический центр (ЗИТЦ). Он является полномасштабным инновационным комплексом развития и поддержки научно-производственной деятельности в области микро- и наноэлектроники площадью более 26000 квадратных метров. На его территории размещено более 40 малых инновационных компаний и создано более 1300 квалифицированных рабочих мест.