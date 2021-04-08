На «Электроприборе» создано региональное отделение Союза машиностроителей России

На площадке АО «ПО «Электроприбор», входящего в концерн «Автоматика» госкорпорации Ростех, создан второй филиал Пензенского регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей России». Представители АО «ПО «Электроприбор» вошли в состав координационного совета регионального филиала.

Союз машиностроителей России представляет интересы более 4 миллионов трудящихся и более 7,5 тысяч ведущих предприятий машиностроительного комплекса Российской Федерации. Деятельность организации направлена на создание конкурентоспособной, диверсифицированной и инновационной экономики на базе отечественного машиностроительного комплекса. Союз стремится объединить усилия российских машиностроителей для представления интересов отечественного машиностроительного комплекса в органах государственной власти РФ, институтах гражданского общества, а также на международной арене.

В составе совета Пензенского регионального отделения Союз машиностроителей России бывший генеральный директор АО «ПО «Электроприбор» Юрий Почивалов и бывший главный технолог АО «ПО «Электроприбор» Владимир Ручков. Для участия в работе областной конференции был также утверждён список делегатов от АО «ПО «Электроприбор».

«Членство в Союзе машиностроителей России открывает целый спектр возможностей по созданию устойчивых профессиональных связей с ведущими представителями отрасли. Предприятия концерна «Автоматика» активно участвуют в деятельности Союза, которая предполагает мощное развитие и модернизацию промышленного комплекса», - комментирует первый заместитель генерального директора еонцерна «Автоматика» Андрей Моторко.