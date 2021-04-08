Спецпроекты

Концерн «Автоматика» протестировал совместимость IVA AVES с российскими средствами защиты информации

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

НИИ «Масштаб», входящее в концерн «Автоматика» госкорпорации Ростех, совместно с «С-Терра Сиэспи» - российским разработчиком и производителем средств сетевой информационной безопасности, успешно провели двустороннее тестирование на совместимость сервера защищенной видеоконференцсвязи IVA AVES S, сервера видеоконференцсвязи IVA AVES, терминала защищенной видеоконференцсвязи IVA LARGO и средств сетевой защиты информации линейки «С-Терра VPN». По результатам испытаний была подтверждена корректность и стабильность работы решений АО «НИИ «Масштаб» совместно с продуктами «С-Терра VPN», обеспечивающими защиту VPN-подключения удаленных пользователей.

Аппаратно-программные комплексы видеоконференцсвязи (ВКС) IVA AVES, IVA AVES S и видеотерминалы IVA LARGO – это отечественные решения, разработанные АО «НИИ «Масштаб» для организации многоточечных видеоконференций с разрешением Full HD в открытых и закрытых сегментах рынка. Решения имеют классическую архитектуру, построены на базе операционной системы Astra Linux Special Edition и работают по стандартным для отрасли профессиональных решений ВКС протоколам H.323 и SIP.

«С-Терра VPN» – это сертифицированные средства защиты данных, передаваемых с ГОСТ-шифрованием. Они обеспечивают безопасность, как информационной системы предприятия, так и удаленного доступа сотрудников. Продукты «С-Терра» внесены в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных.

«Эксперты АО «НИИ «Масштаб» уделяют особое внимание совместимости, работоспособности и корректному функционированию своих изделий со средствами СКЗИ ведущих российских производителей, обеспечивая возможность организации защищенной видеоконференцсвязи с сохранением высокого качества передачи аудио- и видеоконтента. Совместное использование решений «Масштаба» и VPN-продуктов «С-Терра» позволит строить защищенные корпоративные сети видеоконференцсвязи для удаленного взаимодействия сотрудников с соблюдением требований законодательства Российской Федерации по информационной безопасности и без риска утечек конфиденциальных данных», – прокомментировал генеральный директор АО «НИИ «Масштаб» Павел Смирнов.

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