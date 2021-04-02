Спецпроекты

Концерн «Автоматика» начал выпускать продукцию на 30% быстрее за счет бережливого производства

Бизнес ИТ в госсекторе Техника

В рамках участия в национальном проекте «Повышение труда и поддержка занятости» НПП «Сигнал», входящее в концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех», внедрило принципы бережливого производства на участок сборки телефонов IVA. Компании удалось выработать оптимальную схему производства данных аппаратов, сократить время выпуска на 30% и увеличить качество производимой продукции. Достигнуто снижение длительности производственных процессов, сокращены объемы незавершенного производства и увеличена выработка на одного работника. Впоследствии НПП «Сигнал» планирует разработать и утвердить план по вовлечению в проект всех производственных участков компании.

В 2020 г. на площадке НПП «Сигнал» был дан старт национальному проекту «Производительность труда и поддержка занятости». Проект направлен на обеспечение роста производительности труда за счёт внедрения культуры бережливого производства.

В качестве опытного участка для реализации программы в НПП «Сигнал» был выбран участок по производству телефонов IVA. В ходе программы был проведен анализ текущего состояния участка, материалов, оборудования, проведена проверка компетенций и повышение квалификации работников, разработаны правила перемещения изделий и материалов, проведен расчёт эффективности использования оборудования и внедрения системы 5S на всех рабочих местах участка. Совместно со специалистами Федерального центра компетенций Министерства экономического развития России НПП «Сигнал» разработало план мероприятий по оптимизации потока.

Также в рамках нацпроекта работники НПП «Сигнал» приняли участие в «Фабрике процессов», где получили опыт применения инструментов бережливого производства в рамках реального производственного процесса, и смогли увидеть результат улучшений за счет достижения ключевых показателей эффективности производства. «Фабрика процессов» - это учебная производственная площадка, созданная с целью вовлечения руководителей и сотрудников в бережливое производство на предприятиях и в организациях. Эффект от обучения на «Фабрике» заключается не только в получении инструментов и методик бережливого производства, но и в мотивации сотрудников к участию в непрерывных улучшениях.

«На сегодняшний день эффективность национального проекта «Повышение труда и поддержка занятости» уже проверена почти 2,5 тыс. российских предприятий. Проект позволяет повышать конкурентоспособность российских товаров и услуг и создает культуру высокой эффективности среди работников организаций в каждом регионе России. Мы рады на своем примере продемонстрировать эффективность принимаемых мер», - сказал первый заместитель генерального директора концерна «Автоматика» Андрей Моторко.

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