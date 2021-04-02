Спецпроекты

Электронный документооборот в «Росатоме» сэкономил 13 тыс. рабочих дней сотрудников в 2020 году

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

«Гринатом», ИТ-интегратор и общий центр обслуживания госкорпорации «Росатом», продолжает повышать эффективность процессов бухгалтерского, налогового учёта и управления персоналом благодаря развитию юридически значимого электронного документооборота (ЮЗ ЭДО). О ключевых результатах и новых цифровых сервисах рассказали представители компании - Галина Петрякова, Михаил Мирошниченко и Ольга Олейник.

Юридически значимый электронный документооборот сегодня представлен на 128 предприятиях Росатома, в его периметре также более 500 внешних контрагентов. ЮЗ ЭДО в 2020 году позволил сэкономить более 13 тысяч рабочих дней для корпорации. Цель до 2025 года – реализация электронного документооборота в атомной отрасли на уровне 85%.

«Разберем пример сделки между контрагентами, здесь можно говорить о сокращении количества согласующих лиц – с пяти-шести до одного-двух, ускорении взаимодействия, так как пересылка и получение документов происходят в электронном пространстве день-в-день, высвобождении ресурсов сотрудников, которые теперь тратят на один документ в 4,5 раза меньше времени», – отметила Ольга Олейник, начальник управления по учёту торговых операций Центра обслуживания по бухгалтерскому и налоговому учёту Госкорпорации «Росатом» АО «Гринатом».

«В центре обслуживания по бухгалтерскому и налоговому учету Госкорпорации «Росатом» работают 123 программных робота, которые помогают оформлять отчеты, справки, акты сверки, они интегрированы в 78% процессов», – прокомментировал Михаил Мирошниченко, руководитель центра обслуживания по бухгалтерскому и налоговому учёту.

Развитие ЮЗ ЭДО затронуло и сферу управления персоналом. В 2020 году проектной командой Гринатома был запущен новый ИТ-сервис «Личный кабинет сотрудника», способствующий развитию цифровой среды, высвобождению времени сотрудников на функциональные задачи и сокращению сроков протекания кадровых процессов. ИТ-решение полностью соответствует требованиям Министерства труда по переходу на безбумажный электронный документооборот. Периметр проекта охватывает 74 предприятия атомной отрасли и 80 000 сотрудников.

«Благодаря «Личному кабинету» выполнение кадровых процессов ускорилось более чем на 30% – это высокий показатель в первую очередь для самих сотрудников. Оформить отпуск, командировку, заказать справку или кадровый отчёт, подписать документ электронной подписью – всё это можно сделать в несколько кликов, не выходя из дома», – подчеркнула Галина Петрякова, заместитель директора по работе с персоналом по развитию Центра обслуживания по управлению персоналом.

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