В Красноярске состоялась «цифровая прокачка»

В Красноярском крае для задач управления отраслью физической культуры и спорта развивают региональную информационную систему «Арена». В перспективе будет налажено взаимодействие и обмен данными между ИС «Арена» и единой платформой «Физическая культура и спорт» (ГИС ФКиС), которую к концу года запустит Министерство спорта России.

Вопросы создания и развития спортивных онлайн-сервисов, проблемы и перспективы повышения цифровой зрелости Красноярского края, российские и международные практики обсудили участники стратегической сессии «Цифровая прокачка региона. Красноярский край. Физическая культура и спорт». Мероприятие прошло 30-31 марта и было организовано АНО «Цифровая экономика» совместно с Красноярским институтом развития физической культуры и спорта при поддержке Министерства спорта России.

«Сегодня спортивные мероприятия сложно представить без элементов цифровизации. В крае принята концепция цифровой трансформации сферы физической культуры и спорта на период 2021-2030 гг. Мы широко используем наследие Всемирной зимней Универсиады-2019, которая проходила в Красноярске, учитываем лучшие цифровые практики регионов и намерены развивать и активно внедрять онлайн-технологии», — сказал Николай Зуев, заместитель председателя правительства Красноярского края.

Красноярский край является одним из 15 субъектов РФ, где развиваются собственные системы, подобные ГИС ФКиС. Говоря о ходе создания и перспективах внедрения платформы «Физическая культура и спорт», заместитель министра спорта России Андрей Сельский отметил: «Создание технического решения — это только 10% работы. Остальные 90% времени и трудозатрат займут процессы внедрения. Мы понимаем, что разные регионы нашей страны сильно отличаются по уровню автоматизации и цифровой зрелости».

Ведомственная программа цифровой трансформации Минспорта России на 2021-2023 гг. подразумевает базовый сценарий (создание первоочередных сервисов на платформе ГИС ФКиС) и сценарий развития. Один из пунктов последнего касается субсидирования регионов на развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в спортивной сфере.

Красноярский край является одним из передовых регионов России по уровню цифровизации спортивной отрасли. По показателю индекса цифровой трансформации физической культуры и спорта, который был рассчитан в Минспорта России в конце 2020 г., Красноярский край делит десятое место с Челябинской областью и Краснодарским краем.

«В 2021 г. мы планируем войти в топ-5 и повысить цифровую зрелость отрасли. Развивая собственную региональную систему, мы в первую очередь ориентируемся на единую ГИС ФКиС Минспорта и необходимость интеграции с ней», — сказал министр спорта Красноярского края Павел Ростовцев.

«Мы понимаем, что региональная повестка может отличаться от федеральной. Поэтому мы предусматриваем возможность взаимодействия и обмен данными ГИС «Физическая культура и спорт» с разными региональными системами и платформами, которые используют в разных видах спорта», — сказала директор Департамента цифровой трансформации Минспорта России Анастасия Ромась.

Участники интернет-конференции 30-31 марта также ознакомились с опытом развития и внедрения цифровых решений в Пермском крае, Ханты-Мансийском АО, Новосибирской, Брянской, Самарской и Белгородской областях. Например, в Пермском крае работает система «Спортивное Прикамье», в Новосибирской области — единая цифровая платформа сферы физической культуры и спорта АИС «СТАТСПОРТ». В Самарской области внедряется ГИС «Цифровой спорт». В Белгородской области — АИС «Спорт Белогорья». В свою очередь ХМАО развивает информационно-аналитическую систему подготовки спортивного резерва.

«Развивая госсистемы, важно не забывать о привлечении внебюджетного финансирования, содействовать проникновению новых технологий в логике клиентского пути спортсмена», — отметила Анна Никитченко, управляющий партнер O2Consulting, вице-президент «Национального института системных исследований проблем предпринимательства».

Подводя итоги стратегической сессии «Цифровая прокачка региона. Красноярский край. Физическая культура и спорт» директор по региональной политике организации «Цифровая экономика» Александр Зорин отметил: «Сфера физической культуры и спорта, на мой взгляд, является одной из ключевых отраслей, непосредственно влияющих на качество жизни граждан в российских регионах. При этом потенциал цифровизации в сфере ФКиС в части создания востребованных сервисов для граждан остаётся достаточно высоким. И здесь в фокусе внимания региональных органов власти должно находиться не только развитие в конкретном регионе цифровых сервисов в госсекторе, но и развитие всей экосистемы цифровых сервисов, включая частные цифровые решения, обеспечивая необходимый уровень качества обмена данными и омниканальность предоставления услуг. В рамках "цифровых прокачек" мы стараемся дать ответы на эти задачи и сформировать предложения для оптимальной стратегии цифровой трансформации ФКиС региона».

Участниками «цифровой прокачки» 30-31 марта стали представители органов государственной власти, организаций физкультурно-спортивной сферы, ведущих российских ИТ-компаний и институтов развития. Первая «цифровая прокачка» в 2021 г. прошла в Республике Чувашия 19 февраля. В Республике Мордовия мероприятие состоялась 11-12 марта. В 2020 г. такие стратегические сессии проведены в пяти регионах страны: Ульяновской, Кемеровской, Новосибирской областях, Республиках Коми и Северная Осетия – Алания.