Спецпроекты

«Ростелеком» и фонд «Талант и успех» займутся развитием цифровизации федеральной территории «Сириус»

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

«Ростелеком» и образовательный фонд «Талант и успех» создали совместное предприятие – общество с ограниченной ответственностью «Цифровой оператор Сириус» (СП) с целью создания и развития цифровой инфраструктуры федеральной территории «Сириус». Основные направления деятельности СП – оказание услуг связи и ИT, включая облачные сервисы, услуги информационной безопасности, а также внедрение технологий умного и безопасного города.

Уставный капитал СП распределен в равных долях.

Профессиональная компетенция и опыт «Ростелекома» будут использоваться для создания и развития цифровой инфраструктуры федеральной территории «Сириус».

Фонд «Талант и успех», со своей стороны, будет способствовать наилучшему определению применения созданной инфраструктуры для развития образования и воспитания талантов на федеральной территории «Сириус», а также наиболее эффективного использования научного и технологического потенциала предприятия.

«Компания займется созданием гибкой цифровой инфраструктуры федеральной территории с учетом потребностей образовательного и научно-технологического кластеров. Это, в первую очередь, телекоммуникации в образовании и бизнесе, цифровая лаборатория для апробации учебных и научных проектов. Развиваемые здесь инновационные решения могут быть полезны всем регионам России», – отметил советник руководителя Фонда «Талант и успех» по информационным технологиям, директор компании «Сириус. Информационные системы» Игорь Антонов.

«Реализация пилотных проектов СП стартует уже в этом году. Новое партнерство “Ростелекома” и Фонда “Талант и успех”, с которым нас связывает длительное плодотворное сотрудничество, предоставляет нам возможность внести еще больший вклад в дальнейшее развитие детей и молодежи, проявивших выдающиеся способности», – сказала старший вице-президент, руководитель аппарата президента «Ростелекома» Анна Шумейко.

Напомним, что «Ростелеком» и Фонд «Талант и успех» заключили стратегическое соглашение о сотрудничестве во время проведения ПМЭФ 2018.



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