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Оборудование «Росэлектроники» позволит избежать взрывов газа на опасных производствах

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации Ростех приступил к серийному выпуску взрывозащищенных газоанализаторов для контроля атмосферы на промышленных объектах, где возможно образование взрывоопасных газовых смесей. Новые устройства адаптированы, в том числе, для работы на газовых месторождениях при экстремально низких температурах в Арктике.

Газосигнализатор «Алмаз-Спектр» оборудован высокоточным оптическим датчиком, который определяет присутствие в атмосфере метана. В случае превышения допустимой концентрации газа аппаратура передает сигнал тревоги. Устройство имеет цифровой, аналоговый и релейный выходы, что позволяет варьировать способы его подключения и интеграции в различные системы безопасности.

Конструкция корпуса нового газоанализатора позволяет устанавливать устройство непосредственно во взрывоопасной зоне. Взрывозащита достигается благодаря использованию специальных взрывонепроницаемых оболочек и искробезопасных электрических цепей. «Алмаз-Спектр» получил сертификат взрывозащиты и является типом средств измерений.

Газосигнализаторы выпускаются саратовским предприятием «Росэлектроники» НПП «Алмаз». Оборудование предназначено для применения на предприятиях по производству и хранению сжиженного природного и нефтяного газа, нефте- и газопроводах, ТЭЦ, предприятиях металлургической и химической промышленности, метановых автозаправочных станциях, в аэропортах и метрополитене.

«В последнее время все чаще происходят взрывы газа на различных промышленных объектах, которые приводят к человеческим жертвам, разрушению критической инфраструктуры и экологическим проблемам. Взрывозащищенные газосигнализаторы позволяют обнаружить утечку газа на ранней стадии и предотвратить взрыв. Производственные мощности нашего предприятия позволяют выпускать до 10 тысяч устройств ежегодно. Благодаря применению элементной базы производства НПП «Алмаз», а также программного обеспечения собственной разработки, нам удалось создать уникальный по своим техническим характеристикам прибор. В частности, «Алмаз-Спектр» отличается от существующих аналогов широким диапазоном рабочий температур – от -60 до +50 градусов - что делает его универсальным элементом промышленной безопасности», - рассказал генеральный директор НПП «Алмаз» Михаил Апин.

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