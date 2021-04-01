«Национальный киберполигон» оборудован отечественной операционной системой

Операционная система РОСА «Кобальт» использована «Ростелекомом» для серверных систем проекта «Национальный киберполигон».

«Национальный киберполигон» – это один из проектов по информационной безопасности, реализованных в рамках Национальной программы «Цифровая экономика России» в 2020 году. Задача по его созданию была возложена на «Ростелеком», проект реализуется с привлечением экспертизы его дочерней компании «Ростелеком-Солар». Киберполигон включает ряд сегментов, повторяющих типовую инфраструктуру организаций различных отраслей, в том числе кредитно-финансового сектора.

Разработанная НТЦ ИТ РОСА операционная система соответствует требованиям методического документа Федеральной службы по техническому и экспортному контролю России «Профиль защиты операционных систем типа «А» четвёртого класса» (ИТ.ОС.А4.ПЗ). Серверный вариант исполнения ОС РОСА «Кобальт» является гибким универсальным инструментом, позволяющим развернуть на базе аппаратного обеспечения сервер практически с любой функциональностью. РОСА «Кобальт» может использоваться для обеспечения безопасности автоматизированных систем класса до 1Г включительно, а также для защиты данных в информационных системах персональных данных.

«По данным центра мониторинга и реагирования на киберугрозы Solar JSOC, в 2019 году примерно каждая пятая атака была направлена на банки. Методики и инструментарий злоумышленников постоянно совершенствуются, и проникновение хакеров в инфраструктуры любой финансово-кредитной организации – вопрос времени. Поэтому на первый план выходит обнаружение атаки на ранних этапах, а также быстрое и эффективное противодействие ей. Учитывая, что даже банки, использующие внешние сервисы мониторинга и реагирования на кибератаки, предпочитают осуществлять техническое реагирование самостоятельно, практическая отработка действий внутренней службы информационной безопасности становится необходимым элементом защиты», – рассказал директор по развитию направления «Национальный киберполигон» компании «Ростелеком-Солар» Михаил Климов.

Как отметила Владислава Васильева, генеральный директор НТЦ ИТ РОСА, безопасность – является ключевым параметром сертифицированных операционных систем: «Мы всегда уделяли большое внимание сертификации ФСТЭК, ведь это гарантия безопасности наших систем. Продукты НТЦ ИТ РОСА, предназначенные для защиты информации, в обязательном порядке проходят испытания и имеют соответствующие сертификаты. Таким образом, наши клиенты получают дополнительные гарантии безопасности продуктов НТЦ ИТ РОСА и могут обеспечивать надёжную защиту данных в своих информационных системах с помощью наших продуктов».