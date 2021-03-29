«РТ-техприемка» автоматизирует оценку ключевых индикаторов риска в области качества «Ростеха»

Центр компетенций системы управления качеством госкорпорации «Ростех», входящий в компанию «РТ-техприемка», стал ответственным исполнителем дорожной карты проекта по созданию автоматизированной системы оценки ключевых индикаторов риска в области качества «Ростеха». В проекте примут участие структурные подразделения корпорации и организации-разработчики программного обеспечения. Концепцептуально система будет разработана в 2021 г. и внедрена в опытно-промышленную эксплуатацию на предприятиях корпорации до 2023 г.

Проект направлен на минимизацию риска в области качества для организаций корпорации. Автоматизированная система и ее инфраструктура позволят осуществлять сбор исходных данных, необходимых для оценки рисков, их обработку, хранение и анализ. На первом этапе реализации проекта будет организован сбор фактических показателей, определяющих риски, по итогам отчетного периода.

«На наш взгляд, автоматизация процессов управления рисками позволит ускорить процесс перехода от реагирования на уже проявившиеся ключевые риски к оценке изменения факторов, оказывающих влияние на возникновение ключевых и существенных рисков, и управления этими факторами через улучшение соответствующих процессов», – отметил заместитель генерального директора компании «РТ-техприемка» Василий Никулин.

Проект предусматривает разработку концепции автоматизированной системы, создание проектных решений и программных средств для отработки алгоритмов, испытания и опытную эксплуатацию системы, а также ввод в эксплуатацию и его масштабирование на контур корпорации.