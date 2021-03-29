Минэкономразвития сформирован список банков на участие в программе льготного кредитования ФОТ 3.0

Минэкономразвития России сформирован список российских кредитных организаций в качестве уполномоченных банков для участия в программе льготного кредитования для малого и среднего бизнеса ФОТ 3.0.

В список вошли Сбербанк, Банк ВТБ (ПАО), Совкомбанк, Ак Барс Банк, Банк ГПБ (АО), РНКБ Банк, Промсвязьбанк, АЛЬФА-БАНК, Банк «Кузнецкий», КБ «Кубань Кредит», КБ «Хлынов», Банк Акцепт, КБ «Центр-инвест», АИКБ «Енисейский объединенный банк», ЧЕЛИНДБАНК, Датабанк, ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК, Россельхозбанк, Банк «КУБ» (АО), Банк «Санкт-Петербург», ВЛАДБИЗНЕСБАНК, РОСБАНК, СДМ-Банк (ПАО), КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО), БАНК СГБ, НБД-Банк, Райффайзенбанк, Азиатско-Тихоокеанский Банк (АО), КБЭР «Банк Казани», ГЕНБАНК, АКБ «Энергобанк» (АО), АКБ «Алмазэргиэнбанк», Банк «Левобережный» (ПАО), МСП Банк, АБ «РОССИЯ», Банк «ФК Открытие».

По поручению Президента РФ Правительство запустило новую программу поддержки предпринимателей ФОТ 3.0 для дальнейшей помощи на этапе восстановления, а также для дополнительной поддержки занятости.

Заемщиками по новой программе могут быть юридические лица и индивидуальные предприниматели, одновременно соответствующие следующим критериям: получившие ранее кредиты по программе ФОТ 2.0, в рамках которой они должны до 1 марта сохранять численность работников; функционирующие в наименее восстановившихся отраслях российской экономики, к которым относится в том числе деятельность в сфере общественного питания, культуры, спорта и развлечений, организации мероприятий, а также туристический бизнес.