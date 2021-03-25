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Зампред ВТБ назвал условия для перевода юридически значимых документов в онлайн

ИТ в банках ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

Заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик назвал условия, которые необходимы для перевода юридически значимых документов в онлайн.

«Все изменилось, мы все еще больше ушли в онлайн. Многие уже не думают о том, что будут ходить в магазины или офисы банка. Сейчас уже понятно, что смешанный формат останется навсегда. Но есть несколько вещей, которые нужно доделать, чтобы смешанный формат стал действительно удобным и начал превалировать над так называемым аналоговым взаимодействием, потому что сейчас не на всех этапах онлайн-отношений все гладко. Например, взаимодействия между физлицами или юрлицами, для которых требуются юридически значимые документы, могут происходить только в офлайн-формате. Так или иначе нам нужно идти в банк для подписания договоров. Если бы можно было пройти последнюю цифровую милю, то мы бы полностью ушли от бумаги и, что самое главное, не ограничивали бы свободу выбора для клиента.

Что для этого нужно, какие технологические решения должны развиваться? Первое - это то, что уже делает правительство и регулятор - Единая биометрическая система (ЕБС), все связанные с биометрией инструменты. При этом есть еще две составляющие, по которым пока нет утвержденных проектов. В том числе это касается цифрового подписания, а также элементов защиты физических лиц в части хранения электронных образов и электронных копий подписанных документов. Если быстро доделать начатое, то онлайн-мир станет абсолютно комфортным, удобным, а самое главное - безопасным. У каждого человека появилась бы возможность получить свою электронную папку документов, доступ к ней, и где угодно предъявлять эти слепки, Что важно, человек не потеряет такие документ, они не пропадут, станут рукописями, которые не горят, как говорил классик.

Наверное, это последний шаг для того, чтобы мир онлайна стал комфортным. Конечно, предположить, что вся жизнь на 100% перейдет в онлайн, наверное, сложно. Но тем не менее, если сделать две вещи, о которых я говорил, то онлайн наверняка займет больше половины нашей с вами жизни», - заявил Кулик в ходе форума Finnext.

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