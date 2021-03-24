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«Р7-Офис» поставят в школы Саратовской области

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Правительство Саратовской области заключило соглашение о сотрудничестве с разработчиком российского офисного пакета «Р7-Офис».

Документ направлен на выполнение задачи федерального значения по цифровой трансформации образовательной отрасли и госструктур, которая была поставлена Президентом России в рамках реализации национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». В рамках соглашения разработчик передаст в образовательные учреждения региона 240 тыс. лицензий на пакет «Р7-Офис».

Реализация соглашения предполагает популяризацию новейших российских информационных технологий на региональном уровне и создание областного центра компетенций «Р7-Офис. Профессиональный». Это учреждение будет уполномоченным экспертным центром по вопросам установки и эксплуатации российского офисного пакета.

«Курс, взятый Президентом России на всеобщую цифровизацию отраслей экономики необходимо поддерживать на каждом этапе его реализации. Нам, как региону, важно находиться в числе первых субъектов государства, которые внедряют на своей площадке данный продукт. Отрадно, что наши коллеги-разработчики предоставляют возможность работы в «Р7-Офис. Профессиональный». Наше министерство поддерживает любые инициативы в сфере цифровизации региона и готово оказать всестороннюю поддержку», – отметил министр цифрового развития и связи Саратовской области Адель Славутин.

«Компьютеры, и как следствие, ПО становятся неотъемлемой частью жизни человека с самого раннего возраста. В связи с этим одна их приоритетных задач для образовательных учреждений – преподавать учащимся навыки работы с современными полнофункциональными решениями. Это позволяет создать основу знаний, на которой впоследствии пользователи смогут адаптироваться к любому ПО, будь то в учебе или работе, – сказала Наталия Агафонова, генеральный директор разработчика «Р7-Офис». – Такой подход требует качественное, развитое, совместимое с аналогичными форматами решение. Использование «Р7-Офис» обеспечивает образовательные учреждения всем необходимым, а также делает их независимыми от лицензионной политики зарубежных компаний, и помогает сократить затраты на ПО».

Ранее разработчик решения уже заключил соглашение по предоставлению программного обеспечения «Р7-Офис» в Санкт-Петербурге, Белгородской, Костромской, Иркутской, Смоленской, Владимирской, Костромской и Курганской областях, Алтайском Крае, Республике Ингушетия, Ямало-Ненецком автономном округе, Забайкалье, Тюмени и ряде других регионов России.

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