Polymatica Dashboards помогает Администрации Нижневартовска

Конструктор для самостоятельного создания дашбордов, разработанный компанией «Полиматика», стал основой для создания «Рабочего места руководителя». Система входит в Цифровую информационную модель управления развитием территории Нижневартовска. Ее внедрил Институт территориального планирования «Град». С помощью «Рабочего места руководителя» сотрудники Администрации могут проводить мониторинг показателей по развитию городской среды, строительству жилищного фонда и объектов транспортной, социальной и инженерной инфраструктуры.

Проект по созданию Цифровой информационной модели управления развитием территории города (ЦИМ УРТ) в Нижневартовске реализовал Институт территориального планирования (ИТП) «Град». Институт ведет работу с 2003 года и за это время реализовал 2000 градостроительных и ИТ-проектов в более чем 40 регионах страны.

Основная задача ЦИМ УРТ – автоматизировать процессы планирования и управления градостроительным развитием, а также способствовать цифровизации городской инфраструктуры. Ее работа основана на достоверных сведениях о городской жизни и перспективах ее развития: это, например, информация о топографической поверхности, положении и характеристиках различных объектов, связях между ними.

Одной из основных задач при создании Цифровой модели была разработка «Рабочего места руководителя» – информационной системы для работы с интерактивными аналитическими панелями, предназначенной для руководителей и сотрудников различных подразделений Администрации Нижневартовска. Базой для такого решения должен был стать безопасный, отказоустойчивый и удобный продукт. В результате был выбран конструктор информационных панелей Polymatica Dashboards как наиболее отвечающий требованиям заказчика.

ИТ-решение разработано российской компанией «Полиматика». С его помощью любой пользователь может самостоятельно создать информационную панель с нужной степенью детализации. В дальнейшем дашборд можно оперативно перестроить, если отлеживаемые показатели или структура данных изменятся.

Используя «Рабочее место руководителя», сотрудники Администрации Нижневартовска получают актуальные данные о состоянии и планируемом развитии территорий города по направлениям: объекты инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры; жилищный фонд; предоставленные муниципальные услуги; инвестиционные площадки. Дашборды также помогают в мониторинге достижения целевых показателей по развитию городской среды и строительству различных объектов.

«Разработка ЦИМ УРТ в Нижневартовске – первый проект подобного рода в ХМАО-Югре. Использование Цифровой модели упрощает управление различными внутригородскими процессами. В частности, "Рабочее место руководителя", построенное на базе Polymatica Dashboards, становится виртуальным помощником для сотрудников Администрации в решении задач, связанных с развитием территорий города. Для Нижневартовска это еще один шаг по направлению к смарт-сити», – комментирует Александр Зенков, руководитель отдела автоматизации градостроительного проектирования, Институт территориального планирования «Град».

«Мы убеждены, что сейчас пользователям из области госсектора и сферы муниципального управления как никогда важно не просто анализировать актуальные данные по своему направлению, но и получать поддержку в принятии решений на их основе. Конструктор Polymatica Dashboards решает эту задачу: он представляет информацию в максимально наглядном виде, что помогает пользователю не пропустить ни одной детали, которая может сказаться на реализации того или иного проекта. В случае с градостроительным развитием, на которое влияют сразу множество факторов, это особенно важно», – отмечает Сергей Куликовский, генеральный директор компании «Полиматика».