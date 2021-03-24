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Металлодетектор концерна «Автоматика» получил статус изделия российского производства

ИТ в госсекторе Техника

Калужский электромеханический завод (КЭМЗ), входящий в концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех», подтвердил производство многозонного стационарного арочного металлодетектора «МТД-КА» на территории России, получив соответствующее заключение Минпромторга России. Устройство получило статус изделия российского производства (ТОРП), с последующим включением в единый реестр радиоэлектронной продукции как удовлетворяющее нормам постановления Правительства России от 10 июля 2019 г. №878.

Включение в реестр позволяет принимать участие в конкурсных процедурах, а также поставлять данную продукцию предприятиям, ограниченным в выборе поставщиков на основании Постановления Правительства России №1224 от 24 декабря 2013 г., устанавливающего запрет на допуск иностранных товаров и услуг, используемых для нужд обороны страны и безопасности государства, а также при осуществлении закупок для государственных и муниципальных нужд.

Арочный металлодетектор «МТД-КА» предназначен для обнаружения металлических предметов, запрещенных в местах массового скопления людей. Он может использоваться для обеспечения общественной безопасности на стадионах, в аэропортах, метро, бизнес- и торговых центрах, государственных учреждениях, учебных заведениях. В основе разработки - передовая широкополосная технология обнаружения, позволяющая определить черные и цветные металлы. В числе характеристик «МТД-КА»: ударопрочность, работа в диапазоне температур от -20°C до +45°C, автоматическая компенсация воздействия помех, защита от ложных срабатываний, наличие интеллектуальных счетчиков пассажиропотока, защита ПО от несанкционированного доступа, безопасность для беременных женщин и пользователей с кардиостимуляторами. Широкий диапазон регулировки чувствительности дает возможность на максимальном уровне определить скрепку, а на минимальном уровне обнаружить большие металлические предметы, не обращая внимания на металлические детали ремня или обуви.

«Эффективность металлодетектора от концерна «Автоматика» была неоднократно доказана при обеспечении общественной безопасности на мероприятиях различного масштаба. Во время проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 наше техническое решение позволило задержать ряд опасных преступников. Также многофункциональная система стала незаменимым помощником в Единый день голосования, обеспечив безопасность большого количества граждан на избирательных участках», – сказал первый заместитель генерального директора концерна «Автоматика» Андрей Моторко.



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