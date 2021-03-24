Концерн «Автоматика» продемонстрирует работу ВКС на форуме «Госзаказ-2021»

С 24 по 26 марта 2021 года в ходе XVI Всероссийского форума-выставки «ГОСЗАКАЗ» концерн «Автоматика» госкорпорации Ростех демонстрирует работу защищенной видеоконференцсвязи от дочернего общества «НИИ «Масштаб» и организует на объединенном стенде радиоэлектронного комплекса Ростеха телемост с Иркутском для демонстрации решения АПК «Безопасный город». Дополнительно в рамках выставочной экспозиции концерн представил отечественную систему хранения данных «Купол», широко используемую для хранения данных больших и сверхбольших объемов при реализации требований 374-ФЗ «Яровой – Озерова».

Защищенная ВКС, созданная НИИ «Масштаб» концерна «Автоматика», обеспечивает участие пользователя в сеансах видеоконференцсвязи и возможностью слышать и видеть собеседников в режиме реального времени. Решение принимает, отображает и передает различный контент, а также может демонстрировать материалы другим участникам мероприятия. В нем реализованы средства защиты информации, соответствующие требованиям ФСТЭК и МО РФ и обеспечивающие безопасность обрабатываемой информации.

Решение концерна «Автоматика» является полностью отечественным продуктом, входящим в единый реестр российского программного обеспечения (ПО) и близким по своим функциональным возможностям к таким продуктам, как Polycom RPG, Cisco SX, Avaya Scopia XT и т.д. В сравнении с зарубежными и отечественными аналогами, программное обеспечение видеотерминала защищенной видеоконференцсвязи IVA LARGO функционирует на ОС специального назначения Astra Linux Special Edition. Также решение имеет возможность работы по шифрованным каналам связи, поддерживает высокое разрешение и имеет более низкую стоимость, нежели зарубежные аналоги.

В рамках выставки концерн «Автоматика» также презентовал отечественную систему защищённого хранения данных больших и сверхбольших объёмов с возможностью сертификации на работу с данными любой категории «Купол». Система позволяет решать практически любые задачи, относящиеся к хранению данных с минимальным TCO (совокупная стоимость владения). Ее уникальная архитектура позволяет создавать единое пространство хранения практически без ограничений на размер носителей и их количество. ООО «Национальные Технологии» (51% компании принадлежит АО «концерн «Автоматика» госкорпорации Ростех и 49% ПАО «Ростелеком»).

«Основной тематикой выставочной экспозиции стали национальные проекты, такие как «Образование», «Здравоохранение», «Безопасный город» и «Экология». Компетенции Концерна позволяют эффективно и комплексно решать задачи государственной важности, в том числе активно содействовать в реализации многих национальных проектов. На сегодняшний день, защищённой ВКС Концерна «Автоматика» оснащено более 500 организаций России и потребность крупных государственных и коммерческих компаний в данном решении оценивается очень высоко. Наши инженеры сумели воплотить в реальность амбициозную задачу по созданию специализированного решения для эффективного хранения сверхбольших объемов данных с выдающимися эксплуатационными характеристиками – СХД «Купол», которое также представлено на нашем стенде. Нам под силу решать задачи, направленные на цифровизацию городского хозяйства, образовательной среды, транспортной отрасли, безопасности населения и обеспечения удобства для граждан», - комментирует первый заместитель генерального директора АО «Концерн «Автоматика» Андрей Моторко.