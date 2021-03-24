«ЭР-Телеком» представил цифровые сервисы для жителей и бизнеса Краснодарского края

«ЭР-Телеком холдинг» (ТМ «Дом.ru», «Дом.ru Бизнес») объявил о начале работы на территории Краснодарского края.

Жители Краснодара и Абинска первыми получили возможность подключить быстрый интернет «Дом.ru» на скорости до 500 Мбит/с со всем спектром услуг на его основе – цифровое ТВ, «умный дом» с датчиками газа, воды, дыма, движения, открытия окон и дверей, домашнее видеонаблюдение и «умный» видеодомофон, который управляется через приложение в смартфоне.

Жители могут оценить все возможности современной платформы видеоконтента «Дом.ru Movix» и приставки с голосовым поиском Movix Pro Voice. Клиентам доступно 200 телеканалов, в том числе 85 — в HD-формате, более 50 000 тысяч фильмов и сериалов. Цифровое телевидение можно смотреть под одной учетной записью на 5 разных устройствах: мобильных гаджетах с iOS/Android, в Smart TV, и на сайте movix.ru. Пользователь может управлять эфиром — ставить эфир на паузу, смотреть передачи в архиве, перематывать рекламу в записи. В магазине приложений можно скачать мессенджеры, игры, приложения для соцсетей и т.д. и запустить их на экране телевизора.

«В настоящий момент скоростным интернетом и цифровыми сервисами «Дом.ru» могут воспользоваться жители Краснодара и Абинска, с апреля сеть будет развернута в городе Кореновске. Возможность подключения к нашим услугам получили более 10 000 домовладений. В течение 2021 года мы продолжаем строительство инфраструктуры и начнем оказание услуг еще в 12 городах края. Компания уже построила более 250 км ВОЛС и 21 станцию WNGN в регионе, пропускная способность каналов составляет 1 Гбит/с по оптике и 100 Мбит/с по радиодоступу», - рассказывает Мария Корнаухова, руководитель по развитию филиала «Дом.ru» в Краснодарском крае.

Услуги для бизнес-клиентов предоставляются на территории всего Краснодарского края. Компания обеспечивает решения на базе высокоскоростных каналов в сочетании с VAS-сервисами для самых разных отраслей бизнеса. Теперь клиенты среднего и малого бизнеса имеют возможность подключить объединенные телеком-услуги на выгодных условиях, в том числе интеллектуальное видеонаблюдение, облачную телефонию (ОАТС) с CRM-системой и функциями аналитики, Wi-Fi для бизнеса с маркетинговыми инструментами, а также услуги на базе IoT (интернет вещей), VPN, антивирусы по подписке, защиту от DDoS-атак и многое другое.

Основа телеком-инфраструктуры - стабильный интернет (до 1 Гбит/с). Удобная витрина для выбора корпоративных услуг представлена на сайте, где клиенты могут самостоятельно подобрать комплекс необходимых облачных решений для развития бизнеса с учетом сферы деятельности компании.

«Запуск бренда «Дом.ru Бизнес» - это начало нового этапа взаимоотношений с клиентами на рынке Краснодарского края. Стратегия роста и наш опыт работы позволят создать уникальную телеком-среду, как для представителей малого и среднего бизнеса, так и клиентов федерального уровня, государственных заказчиков. Высокая экспертиза бизнес-процессов, качественный сервис и облачные технологии являются залогом создания удобных инновационных решений. Квалифицированные специалисты всегда готовы проконсультировать и помочь с выбором телеком-услуг под задачи конкретного бизнеса или подобрать комплексное типовое решение», – комментирует Кирилл Романченко, руководитель по развитию b2b-услуг «Дом.ru Бизнес» в Краснодарском крае.