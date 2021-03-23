Ростех рассчитал стоимость развития технологий распределенных реестров и IoT до 2024 года

Общий объем затрат на развитие технологии IoT, по оценкам Ростеха, составит 41,6 млрд рублей – из которых 41% достигает частное софинансирование заинтересованных участников рынка, а на развитие технологий распределенных реестров 15,7 млрд рублей из которых доля частного софинансирования около 34%. Такие цифры зафиксированы в тексте документов с финансово-экономическим обоснованием «дорожных карт», проработанных Ростехом совместно с участниками рынка.

Большинство участников рынка поддержало «дорожные карты», разработанные Ростехом. Отраслевые ассоциации и отдельные участники рынка отметили эффективность заложенной в «дорожных картах» платформенной модели развития технологий, которая предполагает максимальное использование существующих решений в интересах всего рынка. Реализация «дорожных карт» позволит ускорить и удешевить разработку продуктов на базе технологий распределенных реестров и IoT для всех участников рынка.

При этом, в «дорожных картах» предусмотрена возможность создания множества платформенных решений, которые «упакованы» в различные лоты. Подать заявку на их разработку может любой участник рынка, готовый выполнить требования по софинансированию со своей стороны.

«Госкорпорация заинтересована в вовлечении наибольшего количества участников рынка и в создании большего количества интероперабельных платформенных решений. Важно, что некоммерческая часть платформ будет построена на непроприетарном ПО по открытой модели и будет доступна для всего рынка, при этом не предполагается обязательного характера их использования», - отметил директор по цифровой трансформации Ростеха Рачик Петросян.

Уже к 2024 году, по итогам реализации «дорожных карт», предполагается увеличение объема продаж российских разработчиков в области технологий распределенных реестров и IoT до 54,3 млрд рублей млрд рублей и 230,9 млрд рублей соответственно. Совокупная доля российских компаний на мировом рынке, которые будут создавать цифровые продукты для конечных потребителей на базе IoT и технологий распределенных реестров, вырастет более чем в 3 раза (сейчас - 0,06% и 1,4% соответственно). Таким образом, будет наблюдаться значительный рост капитализации компаний, что напрямую повлияет на развитие IT-отрасли и в целом экономики страны.

В поддержку плана мероприятий высказался широкий круг представителей профессиональных ассоциаций и экспертного сообщества: РАКИБ, S7Techlab, Ассоциация ФинТех, Sberbank, Blockchain Lab, Блокчейн-платформы IZZZIO, ГК «Основа», АО «НПП Исток им. Шокина», Qmodule Lab и многие другие.

«Наши предложения учтены в «дорожной карте» по развитию технологии интернета вещей. Также, мы приняли активное участие по внесению предложений в части финансово-экономического обоснования плана мероприятий. На сегодняшний день, часть работ на площадке ассоциации мы уже реализуем», - прокомментировал директор Ассоциации участников рынка интернета вещей Андрей Колесников.

«Дорожная карта по развитию интернета вещей стала результатом сотрудничества Госкорпорации и участников конкурентного рынка, в документе отражены как подходы к развитию технологии в целом, так и к созданию платформенных и отраслевых решений. Уверен, что успешная реализация данной дорожной карты окажет заметный эффект на российскую экономику», - отметил управляющий директор «Mail.ru Цифровые технологии» Павел Гонтарев.

«Основной эффект дорожной карты мы видим в ее нацеленности на комплексную реализацию проектов интернета вещей, начиная от обучения специалистов и организации закупочной процедуры, заканчивая внедрением и сопровождением систем на площадке конечных пользователей. По нашим оценкам, цифровизация в машиностроении и металлообработке может принести экономический эффект в размере 120 млрд рублей дополнительного выпуска готовой продукции - реализация дорожных карт один из шагов на пути к этому», - считает управляющий директор ГК «Цифра» Павел Растопшин.

«На текущий момент в рамках практического применения технологии распределенных реестров, в том числе в проектах с нашим участием, выявлено несколько видов экономических эффектов от внедрения данной технологии. Таких как снижение транзакционных издержек, снижение временных затрат и человеческих трудозатрат на документооборот, снижение капитальных и операционных затрат при интеграции большого количества контрагентов в рамках одного бизнес- процесса, повышение прозрачности информации и, как следствие, сокращение издержек на споры и судебные тяжбы. А в целом, распространение технологии распределенных реестров должно способствовать не только оптимизации текущих бизнес-процессов, но и появлению новых бизнес-моделей, продуктов и инструментов. В новой версии дорожной карты мы видим мероприятия, которые должны поспособствовать развитию, стандартизации и безопасному применению данной технологии в различных секторах экономики. Мы приветствуем инициативы государства в этом направлении, а также надеемся на поддержку именно российских разработчиков и российских решений», - прокомментировал директор по продукту Waves Enterprise Артем Калихов.

«Мегафон как лидер российского рынка IoT принял активное участие в разработке новой версии дорожной карты. Благодаря собственной IoT-платформе, которая позволяет реализовывать коробочные и индивидуальные решения, наработанной экспертизе и опыту МегаФон предлагает клиентам комплекс продуктов и услуг для управления инфраструктурой, а также для оптимизации процессов на предприятиях любого масштаба. Мы полностью поддерживаем мероприятия по развитию технологии интернета вещей и готовы принимать участие в ее реализации», - сообщил директор по развитию цифровых проектов ПАО «Мегафон» Руслан Алиев.

«Эксперты Сообщества блокчейн-разработчиков Санкт-Петербурга принимают участие в работе над дорожной картой по развитию технологии блокчейн в России с самого начала её формирования. Сегодня, в сотрудничестве с Лидирующим исследовательским центром при Университете Иннополис, они выполняют ряд ключевых мероприятий дорожной карты в области научных исследований, образования и разработки отраслевых платформ. Вместе с тем, совместно с участниками рабочей группы Ростеха, они оценивают перспективы внедрения инновационных решений в РФ», - считает начальник отдела реализации цифровых решений Университета Иннополис Дмитрий Плахов.