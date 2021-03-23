Ростех проведет автоматизацию систем контроля качества на своих производствах

Контроль качества будет встроен в производственные процессы Ростеха на предприятиях, в том числе благодаря новым автоматизированным системам. Об этом сообщил заместитель генерального директора АО «РТ-Техприемка» (входит в «Ростех») Василий Никулин.

«Сейчас актуальным вопросом является не просто контроль качества, а встраивание необходимых инструментов обеспечения и контроля качества в производственные процессы», - заявил Никулин. По его словам, внедрение автоматизированных систем позволяет выполнять большую часть рутинного контроля на производстве самому исполнителю, без дополнительной перепроверки специалистами-контролерами.

«За счёт снижения влияния человеческого фактора производственные процессы будут более стабильны», - пояснил представитель АО «РТ-Техприемка». По его мнению, создание условий производства, исключающих возникновение дефектов, гораздо выгоднее чем усиление механизмов массового контроля качества.

«Потребуется изменить характер работы служб контроля качества. Работа по перепроверке исполнителей должна быть оставлена только для особо ответственных операций, а основная работа специалистов по качеству должна заключаться в организации такого уровня планирования и подготовки производства работ, который бы гарантировал получение продукции необходимого качества», - пояснил Никулин.

По его словам, также на предприятиях «Ростеха» постепенно внедряется технология APQP Advanced product quality planning (перспективное планирование качества). «Планируется сблизить циклы разработки и производства продукции. При разработке продукции необходимо учитывать производственные технологии и возможности будущего предприятия изготовителя», - заявил Никулин. «В случае невозможности серийно производить разрабатываемый образец на существующих заводских мощностях, параллельно с процессом разработки ведется модернизация и подготовка будущего производства. Это позволит избежать возможных доработок и изменений в конструкторской документации, возникающих при начале серийного изготовления новой продукции уже не в условиях опытного предприятия, а в серии», - уточнил он.

Ранее в четверг на заседании в корпорации «Ростех», посвященном созданию Комитета по развитию систем управления качеством при Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям», Никулин также заявил, что для повышения контроля качества продукции будет изменена система работы с поставщиками комплектующих. «Для этого будет проведена адаптация и внедрение разработанной международной группой по качеству так называемой системы оценки зрелости поставщиков», - заявил он.

«РТ-Техприемка» – организация прямого управления госкорпорации «Ростех». Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг по контролю качества материалов и полуфабрикатов для авиационно-космической отрасли, гражданского и военного машиностроения. В регионах России расположено более 40 технических приемок. На базе компании созданы Центр компетенций системы управления качеством Госкорпорации «Ростех» и Центр «Ростех-сертификат», осуществляющий сертификацию систем менеджмента по российским и международным стандартам в рамках лицензионного соглашения с Quality Austria GmbH.