«Гринатом» перевел рабочие места госслужащих Челябинской области на российское ПО

В Челябинской области завершился перевод всех органов исполнительной власти на российскую операционную систему Astra Linux. «Гринатом», ИТ-интегратор атомной отрасли, реализовал проект импортозамещения – теперь 90% автоматизированных рабочих мест (АРМ) госслужащих региона оснащено отечественным программным обеспечением.

Импортозамещение рабочих мест госслужащих Челябинской области реализовано в несколько этапов в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Специалисты «Гринатома» проанализировали ИТ-инфраструктуру и техническое состояние АРМ в 13 органах исполнительной власти, после чего произвели миграцию 1400 рабочих мест на отечественное ПО. Также отдельным важным этапом проекта стал перевод АРМ госслужащих, работающих с персональными данными, на защищенную версию операционной системы Astra Linux Special Edition.

С первого дня проекта и до окончания работ специалисты Центра импортонезависимых технологий «Гринатома» и ГК Astra Linux обеспечивали оперативную информационно-техническую поддержку пользователей.

Несмотря на то, что основная часть процедур по миграции проходила в условиях удаленной работы пользователей и действующих ограничительных мер в связи с эпидемиологической обстановкой, все задачи были выполнены в срок благодаря адаптированным под дистанционный формат техническим решениям.

«В 2020 году Челябинская область достигла целевого показателя по переводу 90% рабочих мест в органах исполнительной власти на российское ПО. Более 2600 работников органов власти работают в российских операционных системах и офисном ПО. Следующим этапом планируется импортозамещение в подведомственных учреждениях органов власти и муниципалитетах нашего региона. Администрации городов и районов Челябинской области выполняли пилотные проекты по переводу АРМ муниципальных работников на российскую ОС», – комментирует первый заместитель Министра информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Василий Кокорюкин.

«Современные реалии требуют от ИТ-команды умения оперативно адаптироваться к новым условиям, в нашем случае – к удалённому формату работы. При этом важно не забывать о высоком качестве услуг, комфорте пользователей и поставленных сроках. Я горжусь нашей командой и рад, что опыт ИТ-интегратора Росатома помогает компаниям за пределами атомной отрасли, в том числе и крупным государственным заказчикам, в решении вопросов ИТ-импортозамещения», – отметил Александр Мартыненко, первый заместитель генерального директора АО «Гринатом».

«Для ГК Astra Linux, которая не только разрабатывает ОС, но и принимает активное участие в их внедрении, очевидно, сложно переоценить значимость реализованного в Челябинске проекта. РОИВы этого региона стали тем заказчиком, с которым удалось не только создать оптимальные механизмы миграции на импортонезависимое ПО, но и отработать различные сценарии их применения, учитывающие потребности клиентов. Помимо эффективного взаимодействия, мы получили ценную обратную связь, которая помогает нам развивать ОС Astra Linux так, чтобы она наилучшим образом отвечала актуальным запросам потребителей», — резюмирует Роман Мылицын, директор по инновациям ГК Astra Linux.