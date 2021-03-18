Резидент ОЭЗ «Технополис «Москва» реализует в столице более 20 крупных проектов в сфере электроснабжения

Резидент особой экономической зоны «Технополис «Москва» - компания «Европейская электротехника», реализует в столице более 20 крупных проектов в сфере электроснабжения, сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

«В Москве работают порядка 40 крупных и средних производителей электрического оборудования. Отрасль динамично развивается: только по итогам 2020 года рост объемов производства составил почти 42%. Среди предприятий – компания «Европейская электротехника», которая в прошлом году получила статус резидента особой экономической зоны столицы. Меньше чем за год резидент наладил производство на площадке в Печатниках и уже работает с объектами по всей России. Сегодня в активной фазе реализации находятся порядка 20 крупных проектов для московских заказчиков, еще 30 – в стадии переговоров и подготовки. Это офисные здания штаб-квартир крупнейших российских финансовых и нефтяных компаний, центры обработки данных для финансового сектора, объекты транспортной инфраструктуры, ЖКХ и производственные предприятия», – рассказал руководитель ведомства.

Статус резидента особой экономической зоны «Технополис «Москва» дает компании значительные налоговые льготы.

«Среди преференций – сниженная налоговая ставка на прибыль, освобождение от уплаты налога на имущество, на землю и на транспорт на 10 лет. Стоит отметить, что компания активно расширяет географию присутствия: сейчас она реализует инфраструктурные проекты в аэропорту Кемерово и Новосибирска, а также задачи на Камчатке, в Перми, Сочи, и на спортивном объекте Арена Омск», - уточнил генеральный директор ОЭЗ «Технополис «Москва» Геннадий Дёгтев.

По словам, заместителя генерального директора ООО «Европейская электротехника» Андрея Смирнова, благодаря комфортным экономическим условиям столичной ОЭЗ компания смогла реализовать свой пятилетний проект с опережением, выполнив его за год практически на 80%.

«Инвестиции в реализацию проекта уже достигли 40 млн рублей из заявленных 55 млн рублей и в текущем году могут быть выполнены на 100%. Быстрой наладке производства электрической распределительной техники и бизнес-процессов способствуют готовая инфраструктура столичной ОЭЗ, удобная локация, налоговые льготы и возможности оперативной кооперации с другими компаниям, в частности Schneider Electric, также располагающейся на территории особой экономической зоны в Печатниках. Экономический эффект очевиден. Мы идем по лучшему сценарию, который предполагали. Только за 2020 год наша компания увеличила обороты в сфере электрических устройств среднего и низкого напряжения на 60%, - добавил он.