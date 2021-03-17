Спецпроекты

Стартовал первый этап тренировки по использованию ГАС «Выборы»

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщает о старте подготовительного этапа общероссийской тренировки по использованию ГАС «Выборы» и программно-технического комплекса дистанционного электронного голосования в единый день голосования 19 сентября 2021 года. Этап продлится с 17 марта по 2 апреля 2021 года.

Целью общероссийской тренировки является проверка готовности избирательных комиссий, действующих на территории Российской Федерации, ГАС «Выборы», а также и программно-технического комплекса дистанционного электронного голосования к проведению дистанционного электронного голосования при подготовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва и совмещенных с ними выборов и референдумов.

В ходе тренировки будет проведена проверка работоспособности ГАС «Выборы» и программно-технического комплекса дистанционного электронного голосования, а также отработаны практические действия участников избирательного процесса. Общероссийская тренировка пройдет в несколько этапов. Основной этап состоится в период с 6 апреля по 18 мая, заключительный пройдет 19-21 мая.

В общероссийской тренировке примут участие ЦИК России, избирательные комиссии субъектов РФ, территориальные избирательные комиссии и избирательные комиссии муниципальных образований, участковые избирательные комиссии, Федеральный центр информатизаци при ЦИК России, системные администраторы комплексов средств автоматизации ГАС «Выборы» в соответствующих избирательных комиссиях, главный конструктор ГАС «Выборы», организации-разработчики ГАС «Выборы», сервисные центры, обслуживающие ГАС «Выборы», предприятия связи, организация-разработчик программно-технического комплекса дистанционного электронного голосования, Минцифры России (оператор портала Госуслуг) и Департамент информационных технологий города Москвы (оператор портала «mos.ru»).

Другие материалы рубрики

ДИТ Москвы задолжал 44 миллиона за офисы в «Москва-сити»

Россияне смогут удаленно оформлять кредиты и платить за ОСАГО и КАСКО при помощи водительских прав

CNews Analytics выпустил обзор рынка решений для резервного копирования

Власти поддержат российскую ИТ-отрасль послаблениями по уголовным статьям и новыми льготами

Россиян обложат штрафами на сотни тысяч за продажу гаджетов без отечественного ПО

МТС и «Яндекс» получат особый правовой режим на уровне закона

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Как выбрать электрогенератор для дома и дачи: советы ZOOM

Лучшие очистители воздуха: выбор ZOOM

Техноблог

Как разблокировать смартфон, если забыли пароль?

Обзор пылесоса Viomi V2 Pro: мощный робот с датчиком LiDAR

Показать еще

Наука

Совсем без розетки: «носимая микросеть» заряжает гаджеты прямо от человеческого тела

Ученые подсчитали, на сколько еще хватит кислорода в атмосфере Земли

OLED-татуировки с подсветкой заменят носимые гаджеты

При помощи керамических чернил 3D-печать костей возможна прямо в теле человека
Показать еще
CNEWS TV
Какие технологии помогают российскому бизнесу преодолеть...
CNews FORUM 2020: какие технологии повысят устойчивость бизнеса...
Федор Прохоров, CTO SberCloud
Наталия Агафонова, генеральный директор АО "Новые коммуникационные...
Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Терминальный доступ как инструмент для «мягкого» перехода государственных корпораций на импортозамещение Терминальный доступ как инструмент для «мягкого» перехода государственных корпораций на импортозамещение Оптимизируй это! Как объять необъятное с помощью солвера Оптимизируй это! Как объять необъятное с помощью солвера