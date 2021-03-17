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Новые компании ОЭЗ «Технополис «Москва» посвятили в резиденты

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

Для семи новых компаний ОЭЗ «Технополис «Москва» состоялось торжественное посвящение в резиденты. Мероприятие прошло в конгресс-центре на площадке в Печатниках, сообщил генеральный директор ОЭЗ «Технополис «Москва» Геннадий Дегтев.

«Семь предприятий - «Хирана+», «Хранение энергии», НПЦ «ЭЛВИС», «ТЗМОИ», «НПО Пента Групп», «РАДА-ФАРМА», Drive Electro - прошли строгий отбор и теперь являются полноправными участниками технологического сообщества, которое сформировано в особой экономической зоне Москвы. Разработки новых резидентов в области медицинского оборудования, фармацевтики, электротранспорта, микроэлектроники, телекоммуникационных систем укрепят научный и производственный потенциал столичной ОЭЗ», - подчеркнул Геннадий Дегтев.

Он также добавил, что посвящение в резиденты является важной составляющей корпоративной культуры ОЭЗ «Технополис «Москва». Мероприятие, включающее элементы тимбилдинга и нетворкинга, способствует не только приобщению новых резидентов к корпоративному духу ОЭЗ Москвы, но и помогает развитию внутренних коммуникаций между работающими здесь высокотехнологичными предприятиями из различных отраслей экономики. Знакомство с новыми резидентами и спецификой их бизнеса станет стимулом для дальнейшего развития тренда на промкооперацию между компаниями особой экономической зоны.

По словам генерального директора компании «Хирана+» Василия Шимко, получение статуса резидента – серьезный этап «взросления» компании, и важно, когда переход на этот новый уровень отмечается в торжественной обстановке.

«Церемония служит знаковым моментом и позволяет почувствовать поддержку коллег по особой экономической зоне. Признание заслуг компании со стороны бизнес-сообщества дает вдохновение и энергию двигаться вперед», - добавил он.

Компании «Хирана+», «НПО Пента Групп», «ТЗМОИ» и «РАДА-ФАРМА» представляют наиболее динамично развивающийся кластер медицинской техники и фармацевтики. Так, в период пандемии аппараты ИВЛ от «Хирана+» стали одним из самых востребованных видов медицинского оборудования. Научно-производственное объединение «Пента Групп», в свою очередь, к 2023 году построит на площадке ОЭЗ в Алабушево завод по выпуску комплектующих для ИВЛ. Востребованную в сфере здравоохранения продукцию выпускает и компания «ТЗМОИ» (входит в группу «Фармстандарт-медтехника). В 2020 году предприятие поставило более 300 единиц оборудования для дезинфекции и стерилизации в различные медицинские учреждения страны. А компания «РАДА-ФАРМА» поставляет препараты для фотодинамической терапии различных заболеваний в больницы и аптеки более 50 регионов страны.

Еще один новый резидент, научно-производственное предприятие «ЭЛВИС», готовится открыть в Алабушево центр проектирования микросхем. Предприятие является одним из передовых разработчиков и производителей микроэлектроники не только в столице, но и в стране.

Резиденты «Хранение энергии» и Drive Electro представляют направление энергоэффективных технологий. В 2020 году компания «Хранение Энергии» увеличила объем экспорта аккумуляторных батарей под брендом ENSOL до 335 млн рублей, это в полтора раза больше, чем годом ранее. В дальнейших планах – расширение производственных площадей и увеличение выпуска продукции в два раза к 2024 году.

А компания Drive Electro планирует создать на площадке «Алабушево» в Зеленограде высокотехнологичный комплекс по разработке и производству комплектующих для электротранспорта.



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