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МФЦ Липецкой области переходит на Astra Linux

Интеграция Внедрения Системное ПО ИТ в госсекторе

ИТ-инфраструктура областного бюджетного учреждения «Уполномоченный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Липецкой области» переводится на ОС Astra Linux. На сегодня на российской платформе уже работают 129 АРМ сотрудников, в процессе — миграция 96 серверных ОС. Реализацией плана импортозамещения занимаются эксперты системного интегратора Vkorpe и группы компаний «Профи», которая специализируется на автоматизации процессов и обеспечении ИТ-безопасности.

Цель проекта — создание на базе российского ПО ИТ-системы, которая обеспечит непрерывную работу МФЦ с соблюдением требований информационной безопасности, а также позволит сотрудникам достигать целевых показателей эффективности. МФЦ Липецкой области обслуживает жителей во всех муниципальных образованиях региона, предоставляя порядка 400 видов услуг, и количество доступных населению сервисов постоянно растет. Руководство МФЦ придает большое значение и автоматизации процессов, и защите персональных данных граждан, поэтому для обновленной инфраструктуры были выбраны доказавшие свою надежность и безопасность российские продукты: ОС Astra Linux, антивирусное ПО Kaspersky, СЗИ «Криптопро», средства обеспечения безопасности Vipnet и др.

Чтобы обеспечить корректную и стабильную работу обновленной ИТ-системы заказчика, экспертам из Vkorpe и «Профи» предстояло не только установить и настроить ОС Astra Linux и другое российское ПО, но и разрешить ряд нестандартных ситуаций.

В первую очередь требовалось сохранить доступность и работоспособность всего функционала сертифицированных СЗИ, а процедуру миграции на отечественную платформу выстроить так, чтобы она не прерывала рабочие процессы МФЦ.

Приоритетной задачей стало обеспечение совместимости внедряемых продуктов как с информационными системами и ресурсами, которые персонал заказчика использует в ежедневной работе, так и с унаследованным и новым аппаратным обеспечением.

Кроме того, администраторы безопасности, сисадмины и пользователи МФЦ ранее работали с Windows, и многие из них не имели тех знаний, что нужны для использования и сопровождения отечественного ПО. Часто сотрудники не были готовы ни к применению непривычных концепций и принципов работы с ОС Astra Linux, ни к дополнительной нагрузке, вызванной необходимостью освоить новую систему.

Специалисты из ГК «Профи» и Vkorpe разработали механизм миграции с учетом всех особенностей Липецкого МФЦ, и в итоге реализация плана импортозамещения идет успешно.

Согласно требованиям законодательства, в обновленной инфраструктуре задействовано российское ПО: средства информационной безопасности Kaspersky Endpoint Security для Linux, Dallas Lock Linux, Vipnet Client for Linux, Vipnet Personal Firewall, «Криптопро CSP», а также отечественные веб-браузер и офисный пакет. Вопрос ИТ-безопасности был решен путем переаттестации тех сегментов системы, что отвечают за защиту информации и были затронуты миграцией.

Чтобы наладить корректное функционирование парка оборудования в среде ОС Astra Linux, эксперты подобрали соответствующие российские драйверы.

Модернизация используемых заказчиком информационных систем помогла обеспечить их совместимость с отечественным ПО, а внедренные новые методы и инструменты работы позволили сотрудникам МФЦ выполнять свои обязанности в штатном режиме даже во время миграции.

Документооборот выстроили с применением российского офисного пакета и облачных технологий для хранения и обработки файлов, при этом шаблоны документов привели к формату, который поддерживают поставляемые с ОС офисные средства.

Вопрос квалификации администраторов тоже успешно решен: персонал МФЦ получил все инструкции, справочные и учебные материалы, которые нужны, чтобы оперативно освоить и начать эффективно применять новое ПО.

«Сегодня сложно переоценить роль МФЦ во взаимодействии государства и населения. Количество вопросов, которые россияне решают в центрах, быстро растет. Поэтому автоматизация деятельности, увеличение эффективности и скорости обработки заявок, защита конфиденциальной информации и стабильность функционирования систем имеет огромное значение. Реализация проекта миграции МФЦ Липецкой области пополнила уже имеющийся опыт по внедрению Astra Linux и позволила сделать механизмы перехода более эффективными и комфортными для заказчиков», — сказал директор по инновациям ГК Astra Linux Роман Мылицын.

«Группа компаний «Профи» является поставщиком решений для автоматизации бизнеса и государственных организаций. На первом месте для нас стоит вопрос качества наших услуг и продуктов, поэтому для реализации проекта импортозамещения ОС в МФЦ были выбраны решения на базе Astra Linux. Наши эксперты располагают значительным опытом в сфере информационных технологий и предоставления ИТ-услуг. В рамках контракта была осуществлена поставка ОС, а заказчику была оказана помощь в части установки и настройки в том числе периферийного оборудования. Также проведены работы по аттестации рабочих мест в соответствии с законодательными требованиями в области защиты информации», — сказал генеральный директор ГСКС «Профи» Константин Кузнецов.

«Основной задачей импортозамещения является соблюдение требований действующего законодательства как федерального, так и регионального уровня. На федеральном уровне это рекомендации по переходу региональных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления на использование отечественного офисного программного обеспечения (приказ Минцифры России от 08 июня 2018 г. №335), а на региональном — распоряжение администрации Липецкой области от 11 февраля 2019 г №48-р «Об утверждении плана мероприятий (плана-графика) перехода администрации Липецкой области, исполнительных органов государственной власти Липецкой области на использование отечественного офисного программного обеспечения». Экспертами ОБУ «УМФЦ» был протестирован ряд ОС из Реестра отечественного ПО и в результате предпочтение было отдано Astra Linux. Для пользователей большое значение имеет привычность интерфейса ОС, а для системных администраторов и технических специалистов — совместимость Astra Linux с решениями, применяемыми в МФЦ. Кроме того, отдельный плюс — это большое количество информации об установке и настройке системы, а также оперативная техническая поддержка», — сказал начальник отдела информационных технологий ОБУ «УМФЦ Липецкой области» Павел Покачалов.

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