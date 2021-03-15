Спецпроекты

«ВЭБ.РФ» создает новую ИТ-платформу

ИТ в банках ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

В государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» в рамках модернизации IT-инфраструктуры и обновления back-office блока основной АБС завершился первый этап проекта по установке функциональных приложений системы «ЦФТ-Банк».

В ИТ-архитектуру корпорации развития внедрены приложения «ЦФТ-Банк» для организации мультивалютного бухгалтерского учёта (Учётное ядро), осуществления межбанковских расчётов (Расчётный центр), валютного контроля, подготовки оперативной и нормативной отчётности, расчётно-кассового обслуживания, ведения учёта хозяйственной деятельности. В рамках второго этапа проекта запланировано внедрение комплекса приложений «ЦФТ-Банк» для работы с гарантиями, кредитами, документарными операциями и операциями на финансовых рынках.

«Масштабное обновление корпорации и её дальнейшее развитие требуют перестройки IT-архитектуры, качественно нового функционала IT-систем, – отмечает старший вице-президент, руководитель блока цифрового развития «ВЭБ.РФ» Константин Юрганов. – Мы сейчас движемся в сторону гармонизации IT-ландшафта, создания универсальной гибкой современной IT-платформы, которая станет объединяющей экосистемой для всех внутренних бизнес-процессов организации. Мы внедряем технологии, которые легко интегрируются, масштабируются, быстро адаптируются под любые изменения, имеют значительный потенциал для развития. Всеми этими характеристиками обладает система ЦФТ-Банк, функциональность которой встраивается в существующую IT-инфраструктуру ВЭБ.РФ».

«Решения ЦФТ всё чаще выбирают крупные финансовые организации, чьи масштабы бизнеса, стратегические планы по развитию требуют высокопроизводительных промышленных IT-платформ, – говорит Андрей Фомичёв, заместитель председателя правления ГК ЦФТ. – Уверен, система ЦФТ-Банк в той функциональной конфигурации, которую выбрал наш партнёр, станет важным элементом в модернизируемой IT-архитектуре, будет способствовать успешному развитию бизнеса ВЭБ.РФ».

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