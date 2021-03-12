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В Саратове на базе предприятий «Росэлектроники» создадут технопарк

ИТ в госсекторе

В Саратове на базе предприятий холдинга «Росэлектроника» (входит в госкорпорацию «Ростех») планируется создание технопарка под названием «Полигон». Особенности проекта обсудили в ходе рабочего совещания в правительстве области представители Минпромторга России, руководители промышленных предприятий и вузов.

В совещании приняли участие заместитель министра промышленности и торговли России Олег Бочаров, директор департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга России Василий Шпак, заместитель председателя правительства Саратовской области – министр промышленности и энергетики области Андрей Архипов, генеральный директор холдинга «Росэлектроника» Сергей Сахненко, а также руководители промышленных, научных и образовательных организаций региона.

Технопарк расположится на территории особой экономической зоны технико-внедренческого типа «Алмаз», созданной Постановлением Правительства России №763 от 27 мая 2020 г. В состав ОЭЗ вошли предприятия «Росэлектроники» – НПП «Алмаз», НПП «Контакт» и ЦНИИИА.

Резидентам будет предложен ряд льгот – в налогах на прибыль, имущество, землю и транспорт, а также предусмотрено снижение таможенных платежей. Кроме того, на базе технопарка планируется создать единую цифровую региональную промышленную платформу.

«Необходимые инвестиции в проект составляют порядка 600 млн руб. В технопарке возможно развивать не только приборостроительное направление, но также энергетическое, медицинское и химическое», – отметил заместитель председателя правительства Саратовской области – министр промышленности и энергетики Андрей Архипов.

«Создание технопарка на базе наших саратовских предприятий – одно из важнейших направлений нашего сотрудничества с правительством региона. Промышленная инфраструктура технопарка должна стать эффективной площадкой для запуска стартапов в части коммерциализации научных разработок и увеличения доли гражданской продукции. А налоговые и таможенные льготы позволят сократить себестоимость выпуска продуктов, а также станут дополнительным источником средств для технического перевооружения и модернизации производственных мощностей», – отметили в «Росэлектронике».

По итогам совещания руководители саратовских предприятий направят предложения, которые будут учтены при создании технопарка, а также определят сроки реализации по каждому этапу.



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