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В НИУ МЭИ введена должность проректора по цифровой трансформации

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

Реализуя поручение вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, в НИУ «МЭИ» введения должность проректора по цифровой трансформации. На должность нового проректора назначен директор программ развития НИУ «МЭИ» Сергей Белоусов.

Поручение ввести в вузах РФ должность проректора по цифровой трансформации вице-премьер Дмитрий Чернышенко дал в ходе совещания с ректорами «Кадры для будущего». Совещание проходило 6 марта 2021 г. в Казани на базе университета Иннополис, активное участие в совещании принял ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев.

Как сообщил вице-премьер, институт руководителей по цифровой трансформации (СDTO) уже успешно себя зарекомендовал в российских министерствах, став драйвером изменений.

«В задачи нового проректора войдут интеграция и совершенствование сервисов НИУ «МЭИ» по выполнению программы развития, базирующихся на принципах модели EFQM и концепции «Университет 3.0» (образование, наука, инновации). Уверен, что работа проректора по цифровой трансформации повысит результативность и эффективность деятельности университета и поддержит процесс цифровизации высшего образования», - заявил ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев.

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