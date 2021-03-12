Цифровая платформа обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе» будет запущена во всех субъектах страны

Заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко провел совещание с руководителями цифровой трансформации федеральных органов исполнительной власти. В нем принимал участие министр цифрового развития, связи массовых коммуникаций Максут Шадаев.

На совещании обсуждался вопрос внедрения платформы обратной связи (ПОС) «Госуслуги. Решаем вместе», которая создается по поручению Президента России Владимира Путина в рамках федерального проекта «Цифровое государственное управление» нацпроекта «Цифровая экономика».

«При формировании координационного центра Правительства особый акцент сделан на возможности получения оперативной, качественной обратной связи от населения. Функционал ПОС позволяет решить эту задачу. И РЦТ должны осуществлять клиентский сервис работы платформы, в том числе отслеживая качество отработки обращений граждан, формируя матрицу системных проблем для дальнейшего принятия органами власти своевременных и грамотных управленческих решений. Важная опция для граждан на цифровой платформе – это возможность отследить статус обработки обращения, а также оценить по итогам качество полученного ответа или решения», – сказал заместитель председателя Правительства Дмитрий Чернышенко.

ПОС позволяет организовать работу по четырем направлениям. Это работа с обращениями граждан с возможностью оперативного контроля решения вопросов. Проведение онлайн-опросов по социально значимым для населения темам и общественных обсуждений вопросов местного значения, а также ведение госпабликов органов власти в соцсетях и мессенджерах и отслеживание инцидентов в социальных сетях.

Пилот по внедрению платформы обратной связи начался в 2019 г., в нем участвовали Минцифры России и девять субъектов Российской Федерации. Сейчас в ПОС создано более 16,5 тыс. личных кабинетов органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и иных организаций пилотных субъектов Российской Федерации. Поступило более 340 тыс. сообщений, проведено голосований по более чем 400 проектам, размещено более 1,5 тыс. опросов граждан. Органы местного самоуправления пилотных субъектов провели обсуждения с гражданами около 470 проектов нормативных правовых актов по вопросам местного значения.

В 2020 г. платформа использовалась в федеральных органах исполнительной власти. Так, на Едином портале госуслуг был размещены сервисы, позволяющие гражданам сообщить о трудностях с вакцинацией от COVID-19 и проблемах с вызовом скорой медицинской помощи в условиях пандемии. Кроме того, был размещен сервис Минпросвещения России для получения обратной связи от родителей учащихся младших классов по организации горячего питания в школах.

До конца 2021 г. платформа будет внедрена во всех субъектах страны, региональных и муниципальных органах власти, а также в ряде ФОИВов.