Росреестр разработал технологию непрерывного цифрового мониторинга деформаций земной поверхности

Росреестр совместно с «Роскартографией» и ФГБУ «Геодезии, картографии и ИПД» разработал технологию непрерывного цифрового мониторинга деформаций земной поверхности на основе системы ГЛОНАСС. Реализация проекта позволит отслеживать скорость ежегодного движения тектонических плит, на которых находится территория России.

Технология была разработана в рамках научно-исследовательской работы.

Это системная работа для обеспечения обороны и безопасности страны, для развития экономики, в том числе строительного комплекса, инфраструктурных проектов, сельского хозяйства. Недостаточный мониторинг движения земной поверхности может привести к серьезным искажениям в ходе кадастровых и проектно-изыскательских работ, особенно на высокоскоростных магистралях и других сооружениях большой протяженности. Также создание системы непрерывного геодезического мониторинга имеет существенное значение для предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с тектоническими явлениями.

В России существует несколько типов геодезических сетей, которые с помощью спутников позволяют определять скорости движения земной коры. На территории нашей страны этот показатель в среднем составляет 2-4 см в год. В то же время в настоящее время существует риск получения неточных координат, так как существующие пункты геодезической сети смещаются из-за движения земной коры.

Мониторинг предполагается осуществлять с использованием пунктов фундаментальной астрономо-геодезической сети (ФАГС), которые оборудованы спутниковыми приёмниками геодезического класса точности и работают в непрерывном режиме.