К 2024 г. все медицинские документы будут доступны в электронном виде

К 2024 г. почти 2/3 (63%) граждан будут записываться на прием врачу дистанционно. 80% пользователей портала госуслуг (ЕПГУ) смогут получить медицинские документы в электронном виде в личном кабинете «Мое здоровье». Информация обо всех случаях оказания медпомощи будет поступать в ЕГИСЗ. Об этом в ходе онлайн-конференции «ИКТ в здравоохранении 2021» , организованной CNews Conferences, рассказал Павел Пугачев, заместитель министра здравоохранения РФ.

По словам спикера, в 2019 г. граждане России более 784 млн раз обращались за медицинской помощью в рамках ОМС. Граждане ходят туда не только в случае болезни, но и для получения и продления справок, выписки рецептов. Эти услуги можно перевести в электронный вид и оказывать удаленно.

Федеральный уровень цифрового контура здравоохранения

Источник: Минздрав РФ, 2021

На федеральном уровне реализуется три слоя цифрового контура. Первый – это персонифицированные регистры: регистр по основным заболеваниям, регистр льготного лекарственного обеспечения, регистр медицинских организаций/медицинских работников. На нижнем уровне – системы сбора информации, геоинформационная подсистема– это «технологический» слой. «Сетевой» слой– нормативно-справочная информация, федеральная электронная регистратура, реестр электронных медицинских документов. Это экосистема цифровых сервисов, которая позволяет медицинским организациям взаимодействовать между собой и формировать набор данных на федеральном уровне.

Важным блоком являются вертикально-интегрированные медицинские информационные системы (ВИМИС), которые по отдельным группам заболеваний позволяют собирать качественную информацию и формировать единые подходы к оказанию медицинской помощи на основе клинических рекомендаций.

На региональном уровне прежде всего создаются электронная регистратура, подсистемы управления льготным лекарственным обеспечением и скорой медицинской помощью. «Это те блоки, которые должны быть реализованы в рамках предоставляемых регионам субсидий», — рассказал на конференции Павел Пугачев.

Показатели, которые были запланированы программой информатизации здравоохранения на 2020 г., успешно выполнены, несмотря на пандемию. Число граждан, воспользовавшихся услугами личного кабинета «Мое здоровье», в 2020-м году было более 15 млн чел. при запланированных 12 млн. Доля медицинских организаций, использующих медицинские информационные системы, составила 82,4% (82% — план). Централизованные подсистемы ГИС внедрены в 68,7% медицинских организаций (65% — план).

На основании результатов 2020 г. Минздрав провел оценку цифровой зрелости субъектов РФ. Учитывались состояние инфраструктуры, взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ, предоставление электронных сервисов в личном кабинете «Мое здоровье», уровень внедрения централизованных подсистем ГИС, возможности межведомственного взаимодействия. Подобные рейтинги теперь будут составляться ежегодно, подчеркнул Павел Пугачев.

В ближайшие годы к цифровому контуру будут подключены частные медицинских организаций. Это позволит объединить все данные о здоровье в единой системе.

В 2021 году Минздрав заканчивает формирование федерального регистра граждан льготных категорий. В прошлом году проводились пилотные проекты по внедрению ВИМИС «Онкология», «Сердечно-сосудистые заболевания», «Акушерство, гинекология и неонатология». В 2021 г. начнется их масштабирование в субъектах РФ. В ближайшее время в трех субъектах РФ в пилотном режиме будет запущено мобильное приложение «Мое здоровье», с помощью которого можно будет воспользоваться цифровыми сервисами здравоохранения. В течение года такая возможность появится у всех граждан Российской Федерации.