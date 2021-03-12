«ЭР-Телеком» оцифрует сельское хозяйство Алтайского края

«ЭР-Телеком холдинг» совместно Министерством сельского хозяйства Алтайского края приступили к реализации пилотного проекта по созданию цифрового сервиса агрометеоданных полевых метеостанций региона.

В соответствии с направлениями сотрудничества, озвученными на встрече губернатора Алтайского края Виктора Томенко с президентом «ЭР-Телеком холдинг» Андреем Кузяевым, компания «ЭР-Телеком холдинг» совместно с Министерством сельского хозяйства Алтайского края приступает к реализации пилотного проекта по созданию цифрового сервиса агрометеоданных полевых метеостанций.

В рамках пилота запланирована установка и подключение четырех современных полевых агрометеостанций в хозяйствах края, расположенных в различных климатических зонах.

Современные агрометеостанции позволяют в онлайн-режиме фиксировать различные показатели, включая влажность воздуха и почвы, температуру окружающего воздуха и почвы на различной глубине, скорость ветра и многое другое.

Обработка получаемых данных позволит наиболее рационально планировать сельскохозяйственные работы, делать прогноз развития посевов, выбирать наиболее эффективные способы применения удобрений и средств защиты растений.

В рамках пилота будет реализован механизм сбора и передачи данных полевых агрометеостанций в региональную цифровую платформу ИС РЕСПАК.

На основе полученных от агрометеостанций данных и агрохимических показателей почвы планируется создать цифровой сервис по формированию рекомендаций для агрономов региональных хозяйств по оптимизации сроков проведения сельскохозяйственных работ.

Успешная реализация пилотного проекта позволит запланировать массовое внедрение данного решения в хозяйствах Алтайского края.