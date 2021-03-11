Спецпроекты

«РТ-Техприемка» переведет работу с рекламациями в «цифру»

Интеграция Внедрения ИТ в госсекторе

«РТ-Техприемка» (входит в госкорпорацию «Ростех») реализует пилотный проект по тестированию системы ведения рекламационной работы на 27 предприятиях холдингов «Техмаш», ОАК, КРЭТ, «Росэлектроника», ОДК, «Вертолеты России». Итоги тестирования будут подведены в июне 2021 г.

«РТ-Техприемка» организует разработку и внедрение информационно-аналитической системы по управлению несоответствиями в процессе рекламационной работы на предприятиях «Ростеха».

Весной 2020 г. система по работе с рекламациями прошла экспресс-тестирование в части программного обеспечения, развернутого на сервере компании «РТ-Техприемка». В июле технологическое решение подтвердило свою надежность. На заседании комитета по качеству, стандартизации и сертификации АНО «Ассоциация авиационных производителей» в октябре 2020 г. состоялась презентация проекта и были представлены результаты первичного тестирования на технических приемках.

«Цифровизация рекламационной работы, на наш взгляд, решит несколько стратегически важных задач. В частности, реализация проекта обеспечит прозрачность при взаимодействии потребителей и поставщиков на всех уровнях кооперации, а также исключит необходимость ручной обработки и анализа рекламаций. Данное решение за счет автоматизации процессов и уменьшения объема отчетности позволяет существенно снизить трудоемкость рекламационной работы и сократить время принятия ключевых управленческих решений», – сказал заместитель генерального директора по качеству и развитию компании «РТ-Техприемка», секретарь координационного совета по качеству государственной корпорации «Ростех» Василий Никулин.

Решение о расширении проекта было принято первым заместителем генерального директора «Ростеха» Владимиром Артяковым в январе 2021 г. С февраля участники рабочей группы на регулярной основе проводят тестирование системы.

Другие материалы рубрики

Серверы на «Эльбрусах» для МВД подорожали на 200 миллионов

Глава Центробанка объяснила, каким будет цифровой рубль, и зачем он нужен

Популярные шрифты изгнаны из ГОСТов. Госорганам предписано переходить на российские аналоги

Силовики арестовали полсотни бандитов и 17 тонн кокаина, взломав сверхзащищенную сеть

РЖД переводит тысячи ПК на Astra Linux. Цена проекта засекречена

«Ростех» запретил сотрудникам пользоваться WhatsApp и Skype

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор Samsung Galaxy S21 Ultra: эталон Android-флагманов

Обзор NAS ASUSTOR Lockerstor 10 Pro

Техноблог

Что делать, если в смартфон попал песок?

Как подключить флешку к смартфону: зачем нужна технология OTG

Показать еще

Наука

OLED-татуировки с подсветкой заменят носимые гаджеты

При помощи керамических чернил 3D-печать костей возможна прямо в теле человека

Как 3D-печать проложит путь к колонизации Луны?

Керамические вкрапления в метеоритах намекают: формирование Солнечной системы шло не так, как думают
Показать еще
CNEWS TV
Какие технологии помогают российскому бизнесу преодолеть...
CNews FORUM 2020: какие технологии повысят устойчивость бизнеса...
Федор Прохоров, CTO SberCloud
Наталия Агафонова, генеральный директор АО "Новые коммуникационные...
Терминальный доступ как инструмент для «мягкого» перехода государственных корпораций на импортозамещение Терминальный доступ как инструмент для «мягкого» перехода государственных корпораций на импортозамещение Оптимизируй это! Как объять необъятное с помощью солвера Оптимизируй это! Как объять необъятное с помощью солвера