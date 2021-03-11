«РТ-Техприемка» переведет работу с рекламациями в «цифру»

«РТ-Техприемка» (входит в госкорпорацию «Ростех») реализует пилотный проект по тестированию системы ведения рекламационной работы на 27 предприятиях холдингов «Техмаш», ОАК, КРЭТ, «Росэлектроника», ОДК, «Вертолеты России». Итоги тестирования будут подведены в июне 2021 г.

«РТ-Техприемка» организует разработку и внедрение информационно-аналитической системы по управлению несоответствиями в процессе рекламационной работы на предприятиях «Ростеха».

Весной 2020 г. система по работе с рекламациями прошла экспресс-тестирование в части программного обеспечения, развернутого на сервере компании «РТ-Техприемка». В июле технологическое решение подтвердило свою надежность. На заседании комитета по качеству, стандартизации и сертификации АНО «Ассоциация авиационных производителей» в октябре 2020 г. состоялась презентация проекта и были представлены результаты первичного тестирования на технических приемках.

«Цифровизация рекламационной работы, на наш взгляд, решит несколько стратегически важных задач. В частности, реализация проекта обеспечит прозрачность при взаимодействии потребителей и поставщиков на всех уровнях кооперации, а также исключит необходимость ручной обработки и анализа рекламаций. Данное решение за счет автоматизации процессов и уменьшения объема отчетности позволяет существенно снизить трудоемкость рекламационной работы и сократить время принятия ключевых управленческих решений», – сказал заместитель генерального директора по качеству и развитию компании «РТ-Техприемка», секретарь координационного совета по качеству государственной корпорации «Ростех» Василий Никулин.

Решение о расширении проекта было принято первым заместителем генерального директора «Ростеха» Владимиром Артяковым в январе 2021 г. С февраля участники рабочей группы на регулярной основе проводят тестирование системы.