Спецпроекты

Московский детский технопарк впервые получил статус федеральной инновационной площадки

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

Детский технопарк «Альтаир» включили в перечень федеральных инновационных площадок. Образовательное учреждение, созданное в сентябре 2019 года Российским технологическим университетом (РТУ) МИРЭА при поддержке Правительства Москвы, стало первым детским технопарком столицы, который получил подобный статус.

«Всего в Москве уже 18 детских технопарков, они есть в каждом округе города. Специализация “Альтаира” — новые технологии. Это популярное направление ранней профессиональной подготовки у московских школьников. С момента открытия детского технопарка при МИРЭА обучение в нем прошли больше 10 тысяч ребят. Причем каждый год его слушатели показывают высокие результаты на молодежных технологических конкурсах», — рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Статус федеральной инновационной площадки получают организации, реализующие инновационные проекты или программы, значимые для развития системы образования России.

С 2019 года более 500 выпускников «Альтаира» стали финалистами всероссийских и городских конференций и конкурсов, представив собственные разработки. За реализацию проекта дистанционного обучения и организацию работы цифровых волонтеров детский технопарк отметили специальной номинацией национальной премии «Цифровые вершины — 2020».

«Получение статуса федеральной инновационной площадки — очень важный этап в развитии и детского технопарка “Альтаир”, и нашего университета в целом. Я уверен, что, став такой площадкой, мы получим дополнительные возможности для развития и модернизации, а также достигнем всех намеченных нами целей», — отметил ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж.

Детский технопарк «Альтаир» включает в себя три кластера лабораторий. Первый связан с информационными технологиями и смежными направлениями. В нем располагаются голографическая платформа, специальные кресла и тренажеры для погружения в виртуальную и дополненную реальность, благодаря которым школьники осваивают современные технологии, картографию и геоинформатику.

Кластер радиоэлектроники оснащен рабочими станциями, станками, ремонтными центрами, генераторами и анализаторами, беспилотными системами, лабораторными стендами, трехмерными принтерами и многим другим. С их помощью слушатели изучают современные электронные приборы, а также занимаются их проектированием и моделированием.

Третий кластер посвящен биомедицинским и химическим технологиям. В распоряжении ребят имеются автоматизированные исследовательские рабочие места, лабораторные шкафы, спектрометры и хроматографы, камеры, холодильники для микроорганизмов и сред, профессиональные микроскопы и многое другое.

Кроме того, в «Альтаире» школьники могут бесплатно пройти обучение по экономическим дисциплинам.

«За короткий период нам удалось достичь высоких результатов, о чем свидетельствуют многочисленные победы выпускников на различных научных соревнованиях. Особенно важно, что удалось реализовать сотрудничество с индустриальными партнерами и лучшие учащиеся детского технопарка получили предложения об отложенном трудоустройстве после окончания университета», — рассказала начальник управления по работе с абитуриентами РТУ МИРЭА и куратор проекта детского технопарка Вера Рогова.

В столице работает 18 детских технопарков, которые ведут подготовку школьников по 41 востребованному направлению. Их курирует столичный Департамент предпринимательства и инновационного развития.

Другие материалы рубрики

Власти радикально пересмотрели бюджет и цели «Информационного общества»

Конференция CNews «Большие данные и аналитика 2021» состоится 15 апреля

Власти заставят иностранные ИТ-компании платить налоги за каждого сотрудника-россиянина

Женщины года в отрасли ИТ 2021. Список CNews

ОНЛАЙН-конференция CNews «E-commerce 2021» состоится 23 марта

Иностранные ИТ-компании в России обложат налогами, чтобы спасти их российских конкурентов

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие гаджеты в подарок на 8 марта: выбор ZOOM

Обзор линейки цветных МФУ для дома «Фабрика печати» Epson: просто добавь чернил

Техноблог

HDR10 и HDR10+ — в чём разница и как её разглядеть?

Выбираем лучшие умные часы до 10 000 рублей

Показать еще

Наука

Как 3D-печать проложит путь к колонизации Луны?

Керамические вкрапления в метеоритах намекают: формирование Солнечной системы шло не так, как думают

Ученые предложили распознавать эмоции с помощью радиоволн

Темная материя плотнее чем думали — это поможет в ее поисках
Показать еще
CNEWS TV
Какие технологии помогают российскому бизнесу преодолеть...
CNews FORUM 2020: какие технологии повысят устойчивость бизнеса...
Федор Прохоров, CTO SberCloud
Наталия Агафонова, генеральный директор АО "Новые коммуникационные...
Терминальный доступ как инструмент для «мягкого» перехода государственных корпораций на импортозамещение Терминальный доступ как инструмент для «мягкого» перехода государственных корпораций на импортозамещение Российская промышленность получила новые отечественные программные решения Российская промышленность получила новые отечественные программные решения