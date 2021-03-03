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РТКОММ предоставил МТС спутниковые каналы для проекта «Доступный интернет» на Чукотке

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РТКОММ предоставил в пользование МТС, выигравшей конкурс на предоставление интернета по субсидированным тарифам на территории Чукотского Автономного округа, спутниковые каналы с высокой пропускной способностью до 500 Мбит/с. Ресурс был предоставлен в рамках реализации проекта «Доступный интернет», являющегося частью федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика». Он регулируется соглашениями, заключенными между операторами связи и департаментом промышленной политики правительства Чукотского автономного округа.

Коммерческий директор РТКОММ Михаил Муттерперл сказал: «С помощью спутниковых каналов РТКОММ МТС в 2021 г. реализует на территории Чукотки комплексный проект, от которого прямо зависит повышение уровня доступности интернета для ее жителей. Мы с готовностью предоставляем операторам связи спутниковые каналы для подобных социально-значимых проектов и рады быть полезными, помогая обеспечивать возможность пользоваться современными цифровыми сервисами населению труднодоступных и удаленных районов нашей страны».

Директор филиала МТС в Чукотском АО Наталья Экшенгер отметила: «Чукотка – один из немногих регионов страны, где доступ к мобильному интернету организован с использованием спутниковых каналов связи. При этом регион остается одним из самых активных по пользованию мобильного интернета на Дальнем Востоке. Суровые климатические условия и транспортная удаленность не позволяют на сегодня говорить о реализации проекта по строительству волоконно-оптической линии связи. Но и в таких непростых условиях мы стремимся предоставить нашим абонентам качественные услуги связи и обеспечивать беспрерывное интернет-соединение в любых погодных условиях, что особенно важно в районах Крайнего Севера. Несмотря на то, что оптимизация частот завершилась совсем недавно, пользователи уже оценили скорости. В среднем еженедельный трафик вырос на 45% и продолжает расти».

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