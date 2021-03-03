Рассылки с Госуслуг не запрашивают СНИЛС и платежные реквизиты

Пресс-служба Минцифры России сообщила о том, что в рассылках портала Госуслуг никогда не содержится призывов оставить свой СНИЛС или банковские реквизиты.

«Официальные рассылки от портала Госуслуг носят общий информационный характер, могут содержать поздравление с днем рождения, напоминание о необходимости сменить водительское удостоверение и другие, но никогда не содержат призывов оставить свой СНИЛС или банковские реквизиты, – заявил Олег Качанов, замглавы Минцифры России. – Уведомления пользователям Госуслуг приходят в личный кабинет на портал и в виде push-уведомлений в мобильное приложение. Мы всегда рекомендуем пользователям проверять наличие уведомлений в личном кабинете и при наличии каких-либо подозрений обращаться в службу поддержки. Мы постоянно осуществляем непрерывный мониторинг ресурсов с доменными именами, внешне похожими на доменное имя www.gosuslugi.ru. Их написание схоже с gosuslugi, propusk, posobie и т.п. При этом на большинстве обнаруженных доменов не размещено какого-либо контента. По результатам анализа часть ресурсов блокируется, остальные состоят на контроле до выявления неправомерного контента или действий».

По его словам, блокировка интернет-ресурсов осуществляется в соответствии с правилами регистрации доменных имен Координационного центра национального домена сети интернет и международными нормами, прописанными в нормативных актах ICANN (международного регулятора в сфере доменных имен и IP адресов).

При обнаружении признаков мошеннической (или иной вредоносной) деятельности, компетентной (уполномоченной) организацией незамедлительно направляется запрос на блокировку соответствующему регистратору доменных имен и хостинг провайдеру.