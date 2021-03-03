Спецпроекты

НИИ «Масштаб» принимает участие в решении задач научно-технологического обеспечения Арктической зоны

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

НИИ «Масштаб» концерна «Автоматика» госкорпорации Ростех провел презентацию продуктов для представителей Центра кластерного развития Санкт-Петербурга и Комитета Санкт-Петербурга по делам Арктики. Участники мероприятия договорились о дальнейшем совместном решении задач научно-технологического обеспечения Арктической зоны Российской Федерации.

Центр кластерного развития Санкт-Петербурга (ЦКР) был создан в ноябре 2014 года как структурное подразделение АО «Технопарк Санкт-Петербурга». ЦКР создает условия для формирования и развития территориальных кластеров, содействует координации проектов участников территориальных кластеров, а также повышению конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства. Стоит отметить, что одной из основных задач ЦКР также является развитие информационных технологий, радиоэлектроники, приборостроения, средств связи и инфотелекоммуникаций.

Мероприятие в НИИ «Масштаб» посетили: Олеся Васильевна Триголос, начальник Сектора проектной деятельности Комитета Санкт-Петербурга по делам Арктики; Марина Геннадьевна Зинина, директор Центра кластерного развития АО «Технопарк Санкт-Петербурга» (ЦКР); Мария Петровна Куртышева, ведущий менеджер по работе с кластерами ЦКР.

«НИИ «Масштаб» уже 30 лет занимается разработкой продукции двойного и гражданского назначения, накопив за это время опыт создания не только отдельных решений, но и реализации комплексных проектов. С полной уверенностью могу сказать, что мы готовы работать внутри кластера в кооперации с другими ведущими организациями для решения поставленных задач в рамках развития телекоммуникационной и ИТ инфраструктуры Арктической зоны Российской Федерации», - заявил и.о генерального директора АО «НИИ «Масштаб» Андрей Филиппов.

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