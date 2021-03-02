Спецпроекты

В Туле запущен первый умный комплекс «Ростелекома» для контроля дорожной инфраструктуры

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

«Ростелеком» и администрация Тулы запустили первый в России мобильный комплекс для мониторинга состояния объектов дорожной инфраструктуры с помощью технологии искусственных нейронных сетей (ИНС). Программно-аппаратный комплекс (ПАК), установленный на автомобиль заказчика, состоит из камер видеонаблюдения и модуля искусственной нейронной сети.

Система мониторинга позволяет автоматически фиксировать отклонения в состоянии объектов дорожной инфраструктуры и прилегающей территории: автомобильной дороги, бордюров, дорожных знаков, светофоров, опор освещения и других. С помощью мобильного комплекса можно определять признаки загрязнений, наличия краски, наклеек и надписей на поверхности информационных указателей, контролировать переполнение урн возле остановок общественного транспорта и другие нарушения.

Оборудованный видеокамерами транспорт фиксирует неисправности. Данные о состоянии инфраструктуры и объектов записываются в память ПАК, а также в режиме реального времени передаются в личный кабинет заказчика, размещенный в облаке «Ростелекома». Информация содержит дату, время и место фиксации, а также фотоснимок объекта с указанием типа отклонения.

«Современные технологии позволяют существенно экономить ресурсы городских служб на содержание автодорожной инфраструктуры. Для фиксации состояния объектов дорожного хозяйства мы предложили администрации Тулы использовать возможности ИНС. Отличительная черта нового мобильного комплекса состоит в том, что с транспортного средства происходит непрерывная видеосъемка объектов, а нейронная сеть в режиме онлайн автоматически анализирует их состояние, не осуществляя записи и хранения видео. Оборудовано пока одно транспортное средство, и мы готовы продолжать установку мобильных комплексов на городской общественный транспорт и коммунальную технику ЖКХ для обследования дворовых территорий», — отметил директор филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях Иван Анашкин.

Технологии ИНС позволяют автоматически сравнивать с эталоном все объекты дорожного хозяйства, попадающие в зону видеокамер, и определять степень отклонения: от допустимой до критической. Использование нескольких транспортных средств позволит максимально покрыть всю территорию города и контролировать состояние дорожного хозяйства без дополнительных затрат.

«Данная технология разработана и протестирована на базе нашего продуктового центра компетенций. Мы понимаем важность и необходимость внедрения технологии нейросетевой аналитики в единую экосистему продуктов “Ростелекома”. Все это в итоге позволит создать синергию между цифровой средой и окружающим нас миром, включая важнейшую сферу ЖКХ и городскую инфраструктуру», – прокомментировал директор Центра компетенций МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком» Александр Яресько.

«Автоматизация процесса контроля за объектами дорожного хозяйства города — одна из актуальных задач. Специалисты, ответственные за контроль, в случае ручного выполнения функции способны проверить лишь небольшое количество объектов. Оценка нарушений подчас субъективна, так как в процесс вмешивается человеческий фактор: часть из них оказывается незафиксированной или отражается в неполном объеме. Новая мобильная система “Ростелекома” поможет повысить качество контроля за объектами дорожного хозяйства, автоматически выявлять неисправности, проводить инвентаризацию, а также решать другие задачи по благоустройству города. Запуск первого комплекса в текущих погодных условиях весьма полезен: подобной картины не было очень давно, и мы надеемся, что новая система поможет оперативно решать многие вопросы», — сказал глава администрации Тулы Дмитрий Миляев.

Критерии стандартов качества в определении отклонений от норматива постоянно меняются. В зависимости от требований можно проводить калибровку и настройку ИНС. Например, устанавливать более низкий порог срабатывания системы при анализе исправности объекта. Технологии машинного зрения и искусственного интеллекта позволяют беспристрастно определять состояние любого объекта. Это делает сервис еще более универсальным, обеспечивая город системой контроля за состоянием улиц и дорог, в том числе и в зимнее время.

Другие материалы рубрики

Антиковидную лабораторию атаковали «финансово заинтересованные» хакеры

Конференция CNews «Импортозамещение в ИТ 2021» состоится 25 марта

Полиция Крыма, Чечни и Дагестана получит серверы на «Эльбрусах» в ходе миллиардной закупки

Пенсии и соцпособия станут назначаться россиянам онлайн и без подачи заявлений

Минцифры упростит российским компаниям кредитование на цифровизацию и замещение ПО

Власти исключат из Реестра отечественного ПО софт, несовместимый с российским «железом»

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Выбираем лучшие умные часы до 10 000 рублей

Лучшие менеджеры паролей для ПК и смартфонов: выбор ZOOM

Техноблог

Умная одежда — идеи vs реальность

Обзор пылесоса Roidmi X30 Pro: для влажной уборки и стерилизации без проводов

Показать еще

Наука

Керамические вкрапления в метеоритах намекают: формирование Солнечной системы шло не так, как думают

Ученые предложили распознавать эмоции с помощью радиоволн

Темная материя плотнее чем думали — это поможет в ее поисках

Прорыв в печатной электронике: динамики печатают просто на рулоне бумаги
Показать еще
CNEWS TV
Какие технологии помогают российскому бизнесу преодолеть...
CNews FORUM 2020: какие технологии повысят устойчивость бизнеса...
Федор Прохоров, CTO SberCloud
Наталия Агафонова, генеральный директор АО "Новые коммуникационные...
Искусственный интеллект и 5G смогут вывести спортивный бизнес из кризиса Искусственный интеллект и 5G смогут вывести спортивный бизнес из кризиса Российская промышленность получила новые отечественные программные решения Российская промышленность получила новые отечественные программные решения