Спецпроекты

ОС Astra Linux применяется для построения региональных ГИС

Интеграция Системное ПО ИТ в госсекторе

Конструкторское бюро «Панорама» сообщило о создании «Региональной геоинформационной системы Рязанской области» (РГИС РО) в рамках выполнения распоряжения Президента России от 18 мая 2017 г. №163-рп «Об утверждении плана перехода на использование отечественных геоинформационных технологий».

РГИС РО — это комплекс ПО и информационных ресурсов для размещения, хранения и актуализации, а также визуализации и анализа данных, которые поступают в систему из различных источников. Решение позволяет обеспечивать органы государственной власти Рязанской области достоверными сведениями о территории региона, а также дает возможность формировать и интегрировать информационные ресурсы, которые содержат пространственные данные и необходимы сотрудникам для осуществления своих полномочий и принятия решений. ГИС является важным инструментом, который можно использовать в работе с инвесторами, развитии территорий, строительстве, сельском хозяйстве, транспортной сфере, управлении земельными ресурсами, работе экстренных служб и др.

В составе РГИС РО используются серверные и клиентские продукты GIS WebServer SE и ГИС «Панорама», включенные в «Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных» Минцифры. Серверное ПО работает под управлением защищенной российской операционной системы Astra Linux Special Edition, предназначенной для применения в ИТ-системах, обрабатывающих любую конфиденциальную информацию, включая гостайну с грифом «особой важности».

В рамках программно-технического сопровождения РГИС РО, которым занимаются специалисты КБ «Панорама», ведется соответствующий геопортал.

На сегодняшний день в системе создано 54 отраслевых проекта с разделами, посвященными различным областям и видам деятельности. К примеру, общественно значимый проект «Открытые отраслевые данные» содержит сведения о пространственной информации в свободном доступе. Кроме того, представлена информация об учреждениях социальной сферы, в том числе медицинских организациях в разрезе каждого муниципального образования и конкретного объекта: его наименование, адрес, официальный сайт, реквизиты, телефон. По аналогичному принципу построены разделы, связанные со сферами образования, соцзащиты и архивами. Также имеются данные о финансовых организациях, телекоммуникационных объектах и аналогах объектов недвижимости, в отношении которых проведена кадастровая оценка. Проект позволяет ознакомиться с маршрутами общественного транспорта и транспортной инфраструктурой, аварийно-опасными участками, сроками выполнения работ и гарантий ремонта автодорог.

Также в 2020 г. проведена адаптация модуля «Учет земель сельскохозяйственного назначения», что позволит в текущем году решить ряд задач, требующих комплексного анализа данных о землях сельхозназначения. Для функционирования этого модуля в дополнение к существующим программам установлены специализированные отраслевые решения, например, доступ к аграрной базе и веб-слоям карт сельскохозяйственных угодий обеспечивает агропортал под управлением GIS WebSrerver AGRO.

На текущий момент одной из ключевых задач министерств и ведомств Рязанской области является актуализация данных в РГИС РО: это позволит максимально открыто, точно и достоверно предоставлять пользователям необходимую информацию.



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