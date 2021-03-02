Чернышенко поручил проработать вопрос строительства новых станций для доступа к интернету на туробъектах Карелии

В целях обеспечения устойчивой сотовой связи и доступа к интернету на туристических маршрутах в республике Карелия планируется построить новые базовые станции подвижной радиотелефонной связи. Об этом сообщил заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко по итогам совещания с вице-премьерами РФ, главой республики Карелия Артуром Парфенчиковым и предпринимателями региона, которое было посвящено вопросам развития туризма в республике.

Вице-премьер сообщил, что Правительство Карелии должно будет с участием операторов сотовой связи проработать и внести до конца марта в Правительство РФ предложения по строительству новых станций сотовой связи.

«Этот уникальный по красоте и достопримечательностям регион становится с каждым годом все популярнее у туристов, которые сегодня активно пользуются различными сервисами для организации своих маршрутов. На встрече предприниматели рассказали, что на территории мест паломничества, к примеру, в горном парке «Рускеала» или на горе Воттоварра недостаточная зона покрытия, что создает сложности, связанные, в том числе с обеспечением безопасности путешественников. Поэтому Минцифры дано поручение решить вопрос, у них в планах уже заложено строительство порядка 40 вышек», - отметил Дмитрий Чернышенко.

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин по итогам рабочей поездки в Карелию дал поручение проработать предложения карельских бизнесменов по развитию туризма, рыбохозяйственного комплекса, развития водного транспорта и совершенствованию Лесного кодекса.