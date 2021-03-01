Simetra разработала транспортную модель для Якутии

Simetra совместно с корпорацией «Строй инвест проект» разработала региональную транспортную модель Республики Саха (Якутия). Модель была выполнена с применением современных технологических решений.

Около 40% территории Якутии находится за Северным полярным кругом, что сильно влияет на транспортную сеть региона. Так, зимой значительная часть перевозок осуществляется по зимникам, а летом используются внутренние водные пути. Эти климатические особенности региона потребовали разработки сразу двух моделей – под летний и под зимний сезон.

В рамках проекта были выполнены прогнозы изменения географии и объемов перевозок на период до 2035 г. Прогнозы составлены с учетом существующих тенденций социально-экономического развития и планируемых к реализации инвестиционных проектов.

«Для нас это был очень интересный и амбициозный проект. Во-первых, Республика Саха — самый большой по площади регион России, во-вторых, климатическое расположение территории позволило нам поработать с абсолютно новыми вводными. Мы выполняли этот проект с нашими коллегами из ‘’Строй инвест проекта’’, это позволило усилить нашу собственную экспертизу и сделать очень большое дело — по-настоящему важный проект, который будет работать на благо жителей этого региона», — сказал Всеволод Морозов, руководитель группы системного анализа мобильности компании Simetra.

Разработанная компаниями модель учитывает все виды транспорта: автомобильный, железнодорожный, водный и воздушный, пассажирские и грузовые перевозки.

«‘’Строй инвест проект’’ разрабатывает для Якутии документы транспортного планирования в рамках национального проекта ‘’Безопасные и качественные автомобильные дороги’’. Мы выполнили множество подобных проектов для субъектов РФ и точно знаем, что создание транспортной модели — важная часть этого процесса, она позволяет понять, действительно ли обоснованы мероприятия в документах транспортного планирования. Совместная работа с Simetra обогатила проект и позволила детально проработать все его составляющие. Отлаженная транспортная система, безусловно, пойдет на благо экономической, инвестиционной и туристической привлекательности этого удивительного региона», — отметил Евгений Литвин, директор по развитию корпорации «Строй инвест проект».

Разработка транспортной модели Якутии — не первое взаимодействие Simetra и «Строй инвест проект». История сотрудничества компаний берет свое начало в 2008 г.