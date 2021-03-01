Сервер ВКС IVA AVES концерна «Автоматика» получил статус ТОРП

Согласно приказу Минпромторга России №302 от 1 февраля 2021 г. «О присвоении телекоммуникационному оборудованию, произведенному на территории Российской Федерации, статуса телекоммуникационного оборудования российского происхождения» подтвержден статус телекоммуникационного оборудования российского происхождения (ТОРП) для сервера видеоконференцсвязи IVA AVES. Решение, разработанное НИИ «Масштаб», входящим в концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех», представляет собой универсальную аппаратно-программную платформу для организации многоточечных видеоконференций с разрешением Full HD.

Статус российского происхождения подтверждает, что видеоконференцсвязь НИИ «Масштаб» отвечает всем требованиям приказа №1032/397 Минпромторга России.

Сервер видеоконференцсвязи IVA AVES предоставляет пользователям (в том числе географически удаленным друг от друга) доступ к услугам унифицированных коммуникаций. В программе предусмотрены опросы и голосования, персональные и групповые чаты, обмен файлами и их хранение, трансляция рабочего стола и медиаконтента, запись мероприятия и другие функции. Помимо этого, IVA AVES имеет возможность организации веб-трансляции видеоконференции.

«Присутствие IVA AVES и межсетевого экрана «Кронос» в реестре радиоэлектронной продукции по постановлению Правительства РФ №878 позволит институту получить преимущество при участии в конкурсах на закупку, проводимых государственными заказчиками и компаниями в рамках 44-ФЗ и попадающих под действие ПП РФ №2014 от 13 декабря 2020 г. и 223-ФЗ. Отмечу, что для заказчиков также важно, что разработка продуктов концерна «Автоматика», их гарантийное и послегарантийное обслуживание осуществляются на территории Российской Федерации», – сказал генеральный директор НИИ «Масштаб» Павел Смирнов.